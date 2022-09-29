英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮

英倫銀行昨晚「無限買債」公布之後立即刺激英國國債價格上升，孳息下跌。10年期英國國債孳息由早前的4.552厘跌回4.004厘，英鎊兌美元一度抽高，但不久又回落，至昨晚仍跌0.6%，報1.066美元（見圖）。港股中英國業務比例較大的股份，昨天股價再度大跌（見表）。

英倫銀行在聲明中說，該行會推遲出售國債的計劃，該行決策層在本月較早時曾同意為了打擊高企的通脹，開始「縮表」，出售手上的國債以套回市場上的游資。「縮表」計劃原定下周開始，現已推遲至10月31日。

IMF：英政府應重新評估形勢

據《金融時報》報道，國際貨幣基金組織（IMF）公開指出，現時包括英國在內的多個國家正面對通脹飈升的壓力，不建議在現階段推出這種大規模且缺乏針對性的刺激措施，而且政策明顯與其貨幣政策背道而馳。

IMF表示，新政策可能助長當地的貧富不均情况，指出關浩霆暫定於11月公布減稅計劃詳情，英國政府應把握機會重新評估形勢，公布更具針對性及的稅收措施，特別是檢討針對有利高收入人士的稅收措施。IMF將密切注視英國經濟發展及與英國當局溝通。關浩霆公布的減稅方案，包括將最高邊際稅率由45%降至40%，變相向高收入人士「鬆章」。

卓慧思抗拒政府出聲明安撫市場

《衛報》報道，卓慧思周一早上開會時，對關浩霆提出由政府出聲明安撫市場感到抗拒，兩人對如何處理今次危機出現分歧。報道又指不少保守黨國會議員對上周五公布的「迷你財政預算案」感憤怒，因減稅方案觸發英鎊匯價大跌。至少一名保守黨議員正尋求負責保守黨魁選舉事宜的下議院黨團機構「1922委員會」向卓慧思展開不信任投票，部分後座議員亦醞釀若她不修改方案便支持動議。兩名保守黨議員亦向《衛報》表示，可能會支持工黨的修訂，包括撤回降低最高邊際稅率的方案。保守黨黨鞭正發揮影響力要求黨員支持方案。

美10年債息曾升穿4厘 14年新高

隔晚，聖路易斯聯儲行行長布拉德（James Bullard）警告，聯儲局可能需要加息至4.5厘範圍，加上估計日本將沽美債，美國10年期債息昨午曾高見4.015厘，是2008年10月以來最高。美匯指數亦升至114.764點。但英倫銀行的公布令資金流入美債，10年期債息回落至3.82厘。至昨晚10時半，美股三大指數回穩，但僅反彈0.1%至0.7%。彭博報道，蘋果（美：AAPL）通知生產商不用增加iPhone 14系列產量，蘋果股價早段大跌逾4%，報145.68美元。歐洲北溪天然氣管道被破壞，令紐約期油連續兩天上漲逾2%，重返每桶80美元。

（綜合報道）

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