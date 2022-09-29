經濟

涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回

【明報專訊】證監會昨日發新聞稿，指3名人士包括譚思亮、江珍及李嘉露早前就旗下多個證券帳戶因涉及「唱高散貨」被證監會凍結資產而申請司法覆核，原訟法庭頒下判詞，認為證監會是合理行使《證券及期貨條例》賦予權力，已充分平衡社會利益及個人權利，因此駁回申請。

根據判詞披露，今次事件源於證監會調查多名人士涉嫌干犯市場失當行為，操控於2020年上市的細價股ＷMCH（8208）股價，包括安排多名同伙推高該股股價，在同年9月10日起由0.315元，至11月25日推高至最高3.27元，升幅超過九倍。

在2020年11月25日，證監會上門搜查譚思亮與江珍住所，同日上述團伙開始「散貨」，翌日ＷMCH股價再大跌92%至0.26元。至去年3月，證監發出限制通知書，凍結32個分佈於15家持牌機構、由26名個人持有的證券戶口，當中包括申請司法覆核的3名人士。3人去年已曾申請解凍相關戶口但遭到拒絕，因此再向原訟法庭申請司法覆核，反對證監會頒發的限制通知書，指有關限制的依據並非由法律所訂明，並且以不相稱的方式侵害了他們的財產權，因此屬違憲。不過，法庭駁回申請，指條例的引用非常清晰，而且不會導致個人承受不可接受的沉重負擔。

證監會行政總裁歐達禮表示，歡迎法庭的裁決，並指證監會在調查的過程中發出限制通知書，以凍結嫌疑人於持牌機構持有的資產的法定權力，對於證監會執行其在《證券及期貨條例》下的職能至關重要，讓證監會能夠採取即時行動，以保障投資者及公眾的利益。

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