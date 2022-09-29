招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合

料完成交易後資產淨值增2.94億

招行估計，完成交易後，資產淨值會增加2.94億元，並錄得非現金收益2.83億元，日後亦會繼續持有招商永隆保險餘下股權，但是不會再將該保險業務綜合入帳。招商永隆保險透過是次增資行動，將投入於核心的一般保險業務發展，藉此大幅提升承保能力。是次整合兩家保險機構的資源與隊伍，料可以更好地與銀行渠道對接，提升為招行客戶提供金融一站式解決方案的能力，有效支持其綜合金融業務。

據交易條款，招商永隆保險在獲增資前先向招商局保險增發逾985.6萬股，按招商永隆保險公司價值13.27億元計值，最終讓招商局保險取得招商永隆保險25.37%股權，繼而才將該批股份分派予招商局保險控股，再進行隨後的招商永隆保險現金增資動作。招商局保險控股旗下招商局保險截至6月底止資產淨值約3.71億元。