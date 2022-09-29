經濟

招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合

【明報專訊】招商銀行（3968）自2009年完成收購及將永隆銀行私有化後，已將永隆品牌重塑成招商永隆銀行及作業務整合。事隔13年，該行落實將永隆銀行原有保險業務，與招商局集團旗下保險部門整合。招商永隆保險發新股25.37%予招商局保險，後者繼而將所得股份派予母公司招商局保險控股，並進一步向招商永隆保險增資11.71億元。完成交易後，招行及招商局保險控股各佔招商永隆保險55%及45%股權。

料完成交易後資產淨值增2.94億

招行估計，完成交易後，資產淨值會增加2.94億元，並錄得非現金收益2.83億元，日後亦會繼續持有招商永隆保險餘下股權，但是不會再將該保險業務綜合入帳。招商永隆保險透過是次增資行動，將投入於核心的一般保險業務發展，藉此大幅提升承保能力。是次整合兩家保險機構的資源與隊伍，料可以更好地與銀行渠道對接，提升為招行客戶提供金融一站式解決方案的能力，有效支持其綜合金融業務。

據交易條款，招商永隆保險在獲增資前先向招商局保險增發逾985.6萬股，按招商永隆保險公司價值13.27億元計值，最終讓招商局保險取得招商永隆保險25.37%股權，繼而才將該批股份分派予招商局保險控股，再進行隨後的招商永隆保險現金增資動作。招商局保險控股旗下招商局保險截至6月底止資產淨值約3.71億元。

上 / 下一篇新聞

長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
彭博：國泰洽購新一代貨機
彭博：國泰洽購新一代貨機
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
國聯證券擬集資 今年第三間
國聯證券擬集資 今年第三間
澳洲成峰高教去年蝕660萬
澳洲成峰高教去年蝕660萬
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
技術取勝：創科實業71元成重要支持
技術取勝：創科實業71元成重要支持
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
中金：內房供求融資全面改善
中金：內房供求融資全面改善
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察