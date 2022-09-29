經濟

彭博：國泰洽購新一代貨機

【明報專訊】彭博社引述消息人士報道，國泰航空（0293）正與全球兩大飛機製造商空中巴士公司和波音公司，商討購買下一代貨機，希望更新和替換部分貨機。消息人士表示，國泰正考慮購買空巴A350貨機或波音777-8F 飛機，最多或購買6架新貨機。

另一消息人士又稱，國泰正評估該兩款機型的規格和性能，尚未確定可能訂購的數量，相比改裝現有的波音777 貨機，國泰通常更青睞購買新飛機。國泰昨日股價收報8.48元，全日跌5.3％。

擬購空巴A350或波音777-8F

此前國泰在一份聲明中表示公司一直研究貨機機隊的需求， 但尚未作出任何決定，國泰行政總裁鄧健榮於6月亦向彭博社重申有關評論。 波音公司拒絕評論事件；空巴公司表示，不對與客戶的討論發表評論。國泰未有回覆查詢。

儘管疫情期間網上購物需求強勁，從而帶動貨運業務激增，但現時全球經濟增長放緩警告亦抑制貨運需求和影響部分物流公司，如聯邦快遞。國泰此前亦預視即將到來的聖誕節旺季，貨運業務將走弱。

國泰所訂購的貨機機齡快接近10年，與此同時，其競爭對手一直積極擴大機隊。新加坡航空在2月簽署購買7架A350F 飛機，而卡塔爾航空亦已簽署購買34架 777X-F 飛機。至於與國泰並列為全球頂級貨運航空公司之一的大韓航空公司亦表示，正在準備通過與韓亞航空合併進行擴張，同時亦考慮新增空客和波音貨機。

上 / 下一篇新聞

長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
國聯證券擬集資 今年第三間
國聯證券擬集資 今年第三間
澳洲成峰高教去年蝕660萬
澳洲成峰高教去年蝕660萬
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
技術取勝：創科實業71元成重要支持
技術取勝：創科實業71元成重要支持
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
中金：內房供求融資全面改善
中金：內房供求融資全面改善
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察