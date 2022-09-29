匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘

變相藉免除首年加P風險吸客

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，如銀行年內追加P按，H按及P按的實際按息將會進一步上調，業主供款開支將會跟隨提升。匯豐定按計劃可於加息周期節省更多利息開支，亦可鎖定指定年期的息率，減低利率波動的風險，相信將會吸引新做按揭及部分轉按客戶選用，定按選用比例或有上升空間。

曹德明續稱今年受疫情影響，按揭宗數按年回落，料其他銀行基於按揭業務仍未達標的情况，將會各自推出不同按揭產品及相關優惠，吸引客戶以搶攻市場份額，對樓按市場屬正面影響。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，本港處於加息周期，匯豐定按計劃可讓用家有慳息及抵消加息的效果，尤其在置業初期，買家可鎖定首兩年月供款金額不變，以免受到息率上升影響，亦反映銀行樓按取態積極正面。