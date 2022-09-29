經濟

強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况

【明報專訊】強積金研究機構積金評級預計，9月份強積金帳面虧損約697億元，是今年以來錄得第8個月虧損，457萬名強積金成員每人平均帳面虧損約1.52萬元。積金局罕有地作出回應，強積金是長線儲蓄投資，其間無可避免經歷不同的經濟周期，現時投資虧損只屬帳面虧蝕，呼籲市民毋須過分擔心短期市場波動，更切忌試圖捕捉市况，以免得不償失。

首9個月每人平均帳面累蝕5.38萬

積金評級估計，今年首9個月強積金累計帳面虧損約為2465億元，每名強積金成員平均累計帳面虧損約5.38萬元。計入強積金供款後，9月份強積金成員平均帳戶結餘預計約為21.37萬元，較8月減少約1.44萬元，亦較去年年底下跌約4.39萬元。

同時，受全球通脹、加息及經濟衰退等因素影響，預計強積金總資產在9月底將首次跌破2020年7月時1萬億元的關口，9月底強積金總資產估算約為9770億元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，市場虧損並非強積金體系造成，金融市場的升跌主導投資收益及虧損是強積金體系無法控制，建議強積金成員需保持長線投資及分散投資。每個強積金計劃均會提供收費較低的預設投資策略（DIS）基金，是現成的分散投資基金選項。

積金局表示，強積金在過去21年間有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能回升。以過去5年為例，扣除收費和開支後，強積金其中3年的淨回報已超過一成。截至今年6月底，強積金的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗。

積金局認為，市民應定期審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整，積金局網站「強積金基金平台」亦有提供強積金的累積回報及年率化回報等數據，而缺乏投資知識和時間管理強積金的市民，亦可考慮DIS基金。

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