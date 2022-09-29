新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價

明報記者 馬意文

萬物雲暗盤每手帳蝕405元 零跑蝕700元

萬物雲和零跑汽車昨日暗盤早段已告失守，兩股在輝立交易場暗盤分別跌8.2%及14.6%；其中萬物雲每手帳面蝕405元，零跑蝕700元。輝立證券企業融資經理陳英傑相信，萬物雲表現不會太差，只是因應目前市况較差，投資者拋售下出現沽壓，即使今日掛牌失守招股價，相信短期內有望重返招股價。

萬物雲及零跑汽車昨日早上公布招股結果，其中，萬物雲公開發售收到4681份申請，認購合共953.31萬股，相當於獲約82%認購。同時，認購投資者中，最多為一名投資者認購500萬股份，涉及約2.64億元；而以輝立暗盤收市價41元計算，不計孖展息及其他手續費，帳面蝕約1900萬元。

至於零跑汽車招股則收到3151份申請，合共認購216.64萬股，相當於僅獲約16%認購，投資者與萬物雲同樣「有求必應」，全部認購申請均獲足額分配，其中乙組只得一名投資者入飛，以510萬元認購10萬股。零跑以招股價下限48元定價，以昨日輝立暗盤收市報41元計，該名投資者帳面蝕約70萬元。

中創新航公開認購部分傳未足額

此外，中創新航昨日中午截止公開發售，據了解公開認購部分未獲足額認購，據外電報道將以下限定價，集資額約101.08億元。事實上，下半年新股市場淡風轉強，連同今日掛牌的萬物雲及零跑，下半年已有6家新股公開發售不足額，其股價表現亦普遍受壓。

此外，內地VR和AR公司飛天雲動（6610）昨公布，計劃將於今日（29日）至10月7日招股，10月18日掛牌；發售價2.21元至2.88元，每手1000股入場費為2909元。

飛天雲動今日至10月7日招股

飛天雲動計劃發售約2.72億股，當中90%為國際配售，10%為香港發售，預料集資額約最多約6億至7.8億元。

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