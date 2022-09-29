粉嶺上水本月40宗二手成交升五成

中原地產分行經理蔡堅濤表示，粉嶺中心D座中層08室，實用面積468方呎，2房間隔，以560萬元易手，實呎11,966元。買家為上車客，原業主2000年157萬元購入，持貨約22年，帳面獲利約403萬元或約2.6倍。

御半山2房600萬沽 4年蝕71萬

不過，二手市場續錄得蝕讓成交，美聯區域營業董事梁浩文表示，屯門御半山1B座低層E室，實用面積435方呎、2房間隔，獲用家以600萬元承接，低市價約15%，實呎約13,793元。原業主早於2018年5月以641萬元一手購入，持貨逾4年，帳蝕41萬元或約6%，若連使費計料實蝕約71萬元或約11%離場。

美聯物業分行聯席區域經理張瑋津稱，元朗尚悅‧嶺1座低層C室，實用面積370方呎、2房間隔，獲用家以530萬元承接，實呎約14,324元。原業主2019年3月550.2萬元一手購入，持貨逾3年半，帳蝕20.2萬元或約4%，若連使費計料實蝕約44萬元或約8%。

都會駅細3房套 3年實蝕逾百萬

此外，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳都會駅1座高層C室，實用面積629方呎，屬屋苑細3房1套間隔，以850萬元易手，實呎約13,514元。原業主早於2019年7月以900萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕讓50萬元或約6%，若連使費計料實蝕約103萬元或約11%。

[香港地產]