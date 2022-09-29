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官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%

【明報專訊】新盤低價推售，加上美國聯儲局近月加息，令樓價持續調整。差餉物業估價署最新資料顯示，上月本港私宅售價指數報368.2點，連跌3個月，按月下跌2.26%，為2018年12月以來最大單月跌幅，指數亦為2019年2月後新低。業界預期，上周港銀3年多來首度上調最優惠利率（P），相信9月份指數將繼續下調，但若下月施政報告提出振興經濟措施，或為樓市減辣，相信樓價可尋底回升。

今年首8個月累跌6.5%

上述售價指數首8個月累跌約6.5%，單計過去3個月累跌約4.5%，較今年初連跌3個月，即第五波疫情高峰期累跌約3.2%更勁，換言之，加息因素對樓價影響，明顯較疫情影響大。

單月跌幅2018年12月後最大

據差估署公布，上月本港整體樓價指數報368.2點，失守370點水平，除單月跌幅為2018年12月以來最大外，亦為2019年2月後新低。最新樓價指數按年下跌7.37%，較去年9月398.1點歷史高位則下瀉7.51%。

若以單位面積作劃分，上月實用1076方呎以下的中小型單位（A、B及C類）報370.6點，按月跌2.29%，為2019年2月後新低，按年跌7.4%；實用1076方呎或以上的大型單位（D及E類單位）報312.1點，為今年3月後新低，按月跌0.83%，按年跌6.22%，即中小型單位跌幅較大型單位為大。

此外，受暑期租務旺季帶動，上月份私宅租金指數報179.7點，按月升0.73%，連升2個月共1.18%，惟按年則跌1.59%，今年首8個月亦累跌1.64%。

市場憧憬下月減辣有助樓市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然樓價指數下跌，但參考2018年11月，當時美國經歷了8次加息，香港亦12年來首度加息0.125厘，情况與現時相似，但因為美國於2019年已急速掉頭減息，令香港物業市場再度重拾升軌。不過，最新指數反映8月份市况，由於9月份港銀3年多來首度加息，物業市場交投更見低迷，相信9月指數將繼續下調。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，市場期望中共二十大會有穩經濟及對外通關的方向出台，料可惠及香港市場，亦期望特首上任後首份施政報告會有振興經濟及優化樓市措施，如利好消息出現，樓價跌幅有望在第四季喘定。

[香港地產]

相關字詞﹕私宅售價指數 加息 樓價指數 差餉物業估價署

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