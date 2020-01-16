長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬

明報記者 林尚民

消息人士表示，是次交易為買賣雙方帶來雙贏局面，一方面長實以「貨如輪轉」的策略營運，是次出售全數餘貨，有效率地鎖定可觀利潤，而新買家以「大手優惠」價入市，具高投資值博率，當香港全面開關後，項目之升值潛力應甚理想。長實昨公布，21 BORRETT ROAD餘下152個住宅單位、242個私家車位及31個電單車位，一次過以超過207.66億元售出，當中住宅單位平均實呎6.2萬元、私家車位每個500萬元，電單車位每個300萬元計算，估計是次交易長實可錄得63億元出售收益。而新買家為華瑞資本管理之LC Vision Capital。

長實為新買家提供逾百億貸款

值得留意，長實未來主要推售的大型項目（見表2），至上月底仍未申請預售。作為港島近年最矚目豪宅盤之一的21 BORRETT ROAD，去年初推出至今，逾1年半售出33個單位（連64個車位)，實呎由6.9萬元起，其中一個「天池屋」特色戶更以逾4.59億元售出，實呎13.6萬元，創亞洲分層戶最高呎價紀錄，換言之今次長實「打包」出售全批單位，呎價比以往出售單位有所折讓。

已付一成訂金 成交期2年半

此外，長實亦為新買家提供長成交期及貸款安排。該集團通告指出，買家已付樓價一成訂金，其後每6個月分5階段付款共40%，餘款將於完成交易時支付，而交易預計於2025年3月28日完成，即成交期約兩年半。另長實會為買家提供按揭貸款，金額不多於約103.83億元、或按揭物業價值的70%、或未獲任何有關發放金額結算的交易完成付款金額，以較低者為準，期內息口為P（P現為5.125厘）減2.25厘，按揭年期為交易完成日起計2年。

去年至今項目累沽約33伙

事實上，今年一手新盤交投大減，長實旗下主要樓盤，如與新地（0016）合作的屯門飛揚，連同21 BORRETT ROAD早前售出的5伙在內等，僅售出約284伙，套現不足40億元。不過，21 BORRETT ROAD過往售出之單位，套現逾68億元，連同今次以超過207億元出售餘下物業，長實售出該項目共套現約275億元。長實早在2011年以116.5億元投得該地皮，相信連同建築成本，仍有可觀收益。

另資料顯示，過往長實亦不乏大手出售物業例子，最矚目為2017年以402億元出售中環中心大部分業權，而2008年9月金融海嘯後，就曾以約26.3億元售出九龍塘廣播道81號（前亞視總部、即現時「尚御」），以及西半山干德道16至18號（即現時CONDUIT 18）。

[香港地產]