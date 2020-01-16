經濟
香港地產

長實沽21 BORRETT餘貨套208億 星基金接貨 住宅平均呎價6.2萬

【明報專訊】受疫情及加息因素影響，今年新盤成交量較去年大跌，影響發展商收益。作為龍頭發展商之一的長實（1113），昨日宣布以約207.66億元出售旗下中半山豪宅項目21 BORRETT ROAD餘下全數單位予新加坡基金華瑞資本，為2017年以402億元出售中環中心後，該集團近年在港最大宗出售物業個案。今次交易，長實除願意為新買家提供逾100億元貸款外，成交期更長約兩年半。

明報記者 林尚民

消息人士表示，是次交易為買賣雙方帶來雙贏局面，一方面長實以「貨如輪轉」的策略營運，是次出售全數餘貨，有效率地鎖定可觀利潤，而新買家以「大手優惠」價入市，具高投資值博率，當香港全面開關後，項目之升值潛力應甚理想。長實昨公布，21 BORRETT ROAD餘下152個住宅單位、242個私家車位及31個電單車位，一次過以超過207.66億元售出，當中住宅單位平均實呎6.2萬元、私家車位每個500萬元，電單車位每個300萬元計算，估計是次交易長實可錄得63億元出售收益。而新買家為華瑞資本管理之LC Vision Capital。

長實為新買家提供逾百億貸款

值得留意，長實未來主要推售的大型項目（見表2），至上月底仍未申請預售。作為港島近年最矚目豪宅盤之一的21 BORRETT ROAD，去年初推出至今，逾1年半售出33個單位（連64個車位)，實呎由6.9萬元起，其中一個「天池屋」特色戶更以逾4.59億元售出，實呎13.6萬元，創亞洲分層戶最高呎價紀錄，換言之今次長實「打包」出售全批單位，呎價比以往出售單位有所折讓。

已付一成訂金 成交期2年半

此外，長實亦為新買家提供長成交期及貸款安排。該集團通告指出，買家已付樓價一成訂金，其後每6個月分5階段付款共40%，餘款將於完成交易時支付，而交易預計於2025年3月28日完成，即成交期約兩年半。另長實會為買家提供按揭貸款，金額不多於約103.83億元、或按揭物業價值的70%、或未獲任何有關發放金額結算的交易完成付款金額，以較低者為準，期內息口為P（P現為5.125厘）減2.25厘，按揭年期為交易完成日起計2年。

去年至今項目累沽約33伙

事實上，今年一手新盤交投大減，長實旗下主要樓盤，如與新地（0016）合作的屯門飛揚，連同21 BORRETT ROAD早前售出的5伙在內等，僅售出約284伙，套現不足40億元。不過，21 BORRETT ROAD過往售出之單位，套現逾68億元，連同今次以超過207億元出售餘下物業，長實售出該項目共套現約275億元。長實早在2011年以116.5億元投得該地皮，相信連同建築成本，仍有可觀收益。

另資料顯示，過往長實亦不乏大手出售物業例子，最矚目為2017年以402億元出售中環中心大部分業權，而2008年9月金融海嘯後，就曾以約26.3億元售出九龍塘廣播道81號（前亞視總部、即現時「尚御」），以及西半山干德道16至18號（即現時CONDUIT 18）。

[香港地產]

相關字詞﹕新加坡基金 波老道21號 長實 華瑞資本

上 / 下一篇新聞

INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
官方樓指3年半新低 連跌3個月累跌4.5%
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
粉嶺上水本月40宗二手成交升五成
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
香檳大廈年半貴43% 恒地1650萬購入1伙
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
新股頻現認購不足 萬物雲零跑暗盤挫 下半年6新股未足額 中創新航傳下限定價
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
匯豐推定息按揭 首2年息率2.75厘
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
傳無法按需動用300億 旭輝：無暗示無力償債
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
惠理謝清海：旗下星員工擬增1倍
彭博：國泰洽購新一代貨機
彭博：國泰洽購新一代貨機
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
招行旗下招商永隆保險與招商局保險整合
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
銷售遜預期 蘋果取消iPhone 14增產訂單
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
涉唱高散貨被凍資 3人上訴遭駁回
國聯證券擬集資 今年第三間
國聯證券擬集資 今年第三間
澳洲成峰高教去年蝕660萬
澳洲成峰高教去年蝕660萬
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英倫銀行「無限買債」 英鎊抽高後回 英揆傳與財相陷分歧 有保守黨員擬逼宮
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
英本月商店價格指數升5.7% 歷來最高
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
美監管機構罰逾10銀行 共20億美元
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
張兆聰：人幣弱增內地人沽港樓誘因
技術取勝：創科實業71元成重要支持
技術取勝：創科實業71元成重要支持
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
劉思明：美中期選舉中國二十大近 短線勿太悲
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
周顯：樓價轉勢否還看李超人？
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
湯文亮：普京的「逢三退一」策略
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
長江中心二期景觀曝光 租戶飽覽270度維港景
中金：內房供求融資全面改善
中金：內房供求融資全面改善
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察
法國外貿行：撐內房措施成效待觀察