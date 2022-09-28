摩根資產：美股選防守板塊 考慮公用必需消費品股 債券更吸引

宏觀角度而言，許長泰認為，聯儲局現在相當重視國內通脹形勢，他引述聯儲局主席鮑威爾言論指出，經濟放緩是抑壓通脹的代價，加息及收緊政策都會削弱個人消費及投資意欲，藉以壓抑通脹。他續稱，今年夏季企業投資及消費者信心都逐步下降，因此推斷未來幾個季度，全球經濟增長亦會放緩。上周聯儲局決定再加息0.75厘，事實上，由現時至年底仍有1厘至1.25厘的加息空間，至於加息幅度取決於就業及通脹等數據。

歐洲衰退風險遠高美國

許長泰預料，美國整體通脹率將會見頂回落，因為汽油及食品價格將逐步回順，不過房租及必需消費品佔通脹較高比重，因此未來一年當地通脹率，主要受強勁的內需帶動，由此亦解釋了，為何聯儲局要極力將內需降低，以此壓抑通脹。

相比起美國，歐洲情况更嚴峻，並陷入兩難局面：一方面俄烏衝突令能源價格飈升，推高通脹及大大打擊了歐洲企業的信心，另一方面，物價持續上升令消費者信心下跌，經濟衰退風險有增無減。由此可見，歐洲及英國經濟衰退風險遠高於美國。

中國復蘇進度看控疫政策

亞洲地區方面，不少出口表現開始放緩，尤其是台灣及韓國股票市場表現不如人意，當中主因是電子、晶片出口因為歐美經濟放緩而有所下降。因此台灣及韓國股市都落後於亞洲其他市場。不過，東南亞部分國家內需有所反彈，如泰國、馬來西亞及新加坡等經濟受惠於控疫政策放寬，相信內需表現可以抵消部分出口疲弱因素。

中國內地方面，經歷5月的疫情後，當地經濟已開始反彈，不過近日多個城市推出強力防疫措施，都影響了消費者及投資者信心。因此，倘若政府未來半年放寬控疫政策，將有助帶動經濟及市場氣氛。現時看到中國股票估值較廉宜，但市場盈利增長較為謹慎和保守，雖然目前沒有太多亮點，但是當經濟反彈力度加強，相信有望回復至6月時的經濟反彈程度，因此整體來說看好中國前景，但復蘇進度及程度需倚賴防疫政策的放寬。

亞洲考慮內需相關行業

投資部署方面，許長泰建議採取防守策略，因為市場正在持續消化聯儲局加息的消息，另外，加息期間美國經濟衰退風險上升，現時相關因素未在資產價格上完全反映。此情况下，債券投資價值會高於股票，而股票投資方面亦應較為揀擇。

如果投資美股，則會選擇防守型行業，如公用股及必需消費品，因為這些板塊對經濟周期的敏感度較低。另外會選擇一些優質股票，這些企業議價能力較強、現金流及資產負債表較為健康，因其抗跌能力較強。一些需要倚賴融資及借貸維生的企業，就應盡量避免。

加息近尾聲始考慮科技股

許長泰又提及，許多客戶查詢科技股及增長股前景，但他表示目前仍未是入市的好時機，所謂好時機是指聯儲局加息見頂，息口回落都會有利增長型股票，其次是經濟見底回升，投資者可以在經濟增長放緩後期部署增長型股票。亞洲市場方面，印度及部分東南亞國家在過去一年的跌幅小於美國，主要是強勁的內需有助抵消出口疲弱的影響，投資者可考慮相關行業。

債券投資方面，一旦美國經濟放緩，高收益及非投資級別債券的表現通常會較差。「儘管目前美國高收益債券收益率高達8厘，但經濟衰退將令債券價格下跌。相反，投資級別債券息率雖然低於高收益債，經濟下行期間，債券價格下跌空間有限，穩定度會較高。」許長泰建議，短線投資者可以考慮投資級別債券，可抵禦短線波動的長線投資者則可選擇高收益債券。

近日環球貨幣都錄得不同程度跌幅，日圓、英鎊跌幅甚大，當中除了是美元為避險貨幣， 以致資金流入，英國更換首相，高通脹增加了經濟衰退風險。另留意到，巴西及墨西哥今年貨幣匯率不跌反升，當中巴西是大宗商品的出口國，其他與商品有密切關係的國家，包括加拿大、印尼、澳洲的貨幣匯價跌幅較小，主要是原材料價格上升，帶動出口表現，貨幣貶值壓力較低。至於日本、台灣及韓國出口貨品相似，因此日圓下跌都拖累了韓圜及新台幣走勢。

明報記者 黃清瑤

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