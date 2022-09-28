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經濟
2022年9月28日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
降壓測頭炮 INNOVALE 2期沽九成 花園特色戶標售呎價2.35萬 創項目新高
Wetland 2期 花園戶呎售1.33萬
MALIBU特色戶4年實蝕逾百萬
市建局西營盤賢居里項目收33份意向
油麻地花園酒家 86萬續租跌近四成
博裕集團48億接手金科服務 江澤民孫江志成等創辦 刺激金科復牌升逾三成
恒大龍崗重點盤 引入國企合作
阮國恒：金球信貸風險惡化
金融罪案上半年增42% 網騙升幅最大
去年投資產品銷售跌 散戶佔比增
李小加：滴灌通助逾千家小企開店
傳二十大前禁大舉沽貨 官媒否認 滬深300結束4連跌 恒指牛皮微升
騰訊3個月斥逾130億回購 股價「愈買愈跌」
在岸人幣7連跌 近3年低
建行開消費金融公司
成本急漲 玖紙上年純利「腰斬」
融眾金融停牌 涉核數師意見
AlipayHK迎港客遊日 逾百萬店可港幣結算
遭國際刑警通緝 Do Kwon強調未躲藏
世銀：中國增長遜亞太發展中地區 防疫樓市拖累 今年GDP增速料放緩至2.8%
日央行破紀錄1630億撐圓匯
颶風下減產 油價反彈逾2%
張兆聰：醫療器械股反彈 愛康醫療強勢
盧楚仁：歐英貨幣危機逐漸浮現
技術取勝：港鐵短線下試36元
黑白情侶街頭MMA 譚仔三哥宣傳新招
劉思明：大巿罕見升多跌小 波司登李寧落後可吼
周顯：打大鱷的羅生門
湯文亮：BNOer身家唔見一截
勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜
近期成交呎價 徘徊2.4萬至2.7萬
摩根資產：美股選防守板塊 考慮公用必需消費品股 債券更吸引
技術取勝：港鐵短線下試36元
【明報專訊】華潤萬象31元喘定（圖）
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