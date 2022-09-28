經濟

成本急漲 玖紙上年純利「腰斬」

【明報專訊】玖龍紙業（2689）公布，受成本急漲影響，截至今年6月底全年純利「腰斬」至32.75億元（人民幣，下同），以上半年度賺27.75億元計，下半年純利僅約5億元，更較上半年跌逾八成。集團末期息每股0.02元，按年削逾九成，全年股息合共每股0.1元，則按年大幅削減約76.7%。

玖紙去年度錄得收入約645.38億元，按年增長約4.8%，期內產品平均售價增加約8%，惟銷量則減少約3%至1600萬噸，當中卡紙及塗布灰底白板紙銷量按年分別減少約7.2%及3.7%，高強瓦楞芯紙則按年增加12.1%。不過，同期因銷售成本急增，令集團毛利倒退四成至69.92億元，毛利率亦大跌8.2個百分點至10.8%。

毛利率跌逾8百分點 存貨增近半

此外，玖紙表示，受內地需求因疫情管控措施轉弱，至今年6月底，存貨水平大增近48.2%至121.7億元。

看好以紙代塑帶動需求

玖紙表示，短期內全球經濟前景仍然不明朗，但隨着中國內地產業鏈逐步修復，中國一籃子穩經濟刺激政策措施落實到位，將有助帶動內需消費及出口業務。集團預期，以紙代塑及消費升級將會驅動高端包裝紙需求，而原材料緊張及環保政策收緊，更是有利行業集中度上升。

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