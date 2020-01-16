傳二十大前禁大舉沽貨 官媒否認 滬深300結束4連跌 恒指牛皮微升

明報記者 蔡穎霖

據路透報道，內地監管機構為免市場出現大幅波動，近日透過「窗口指導」、不設書面文件的方式，要求市場避免於二十大之前大舉減持股票，藉以穩定市場走勢。報道同時引述一名買方的消息人士表示，證實收到相關通知，更稱「此舉在政治上很敏感」。上交所、深交所及中證監未回覆路透的查詢。彭博昨天亦有類似報道。

至昨天傍晚，《中國證券報》在中證網引述接近監管部門人士澄清，關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報道不實，強調監管層近期未有對券商、基金公司進行窗口指導。

大摩預計內地明年春天開關

另外，彭博昨天引述投行摩根士丹利報告指出，該行跟隨其他主要投行看法，預測中國或於明年春天放寬疫情防控措施，並將會重新「通關」，相信舉動將有助推動內地經濟復蘇。

摩根士丹利表示，中國的鐵腕清零措施，拖累內地經濟增長顯著放慢，加上青年失業率急劇上升，宏觀經濟情况跟國家主席習近平的「共同富裕」政策目標背道而馳，故增加內地的通關壓力。該行又指出，鑑於出口增長疲軟的溢出效應，加上房地產行業的持續拖累，認為內地重新「通關」將刺激內需。

昨天內地及香港股市靠穩，滬深300指數升1.5%，結束4天連跌；上證綜合指數升42點或1.4%。港股升幅較弱，恒指昨天收報17860點，僅升5點或不足0.1%；科指升20點或0.6%。隨着英鎊匯價反彈，涉足英國生意較多的港股回升。長和（0001）昨升1.9%，長實（1113）升3%，長建（1038）反跌1%。匯控（0005）及渣打（2888）分別升0.5及2.6%。截至今晨零時，恒指夜期報17,633點，低水227點。

專家料恒指黃金周後見18500點

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠稱，對冲基金普遍按照原有策略部署，故認為中央的窗口指導對市場影響有限。他預計股市於10月初假期後有機會反彈，恒指最多升至18,500點後見頂，惟目前市場仍缺乏升市動力，相信股市只會「彈完散」，預計至2023年第一季才會明顯轉好。