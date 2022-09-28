經濟

李小加：滴灌通助逾千家小企開店

【明報專訊】港交所（0388）前行政總裁李小加有份創辦的投資平台滴灌通，昨日公布已協助逾1000家小微實體門店，成功取得投資者融資開店。滴灌通聯合創始人張高波期望，明年將擴大投資規模至1萬家門店，並指即使4月疫情最嚴峻時，業務也有增長，仍有投資回報，「千店」目標更提早一個月達成，反映他們推出的「每日收入分成合約（DRC）」模式成功。

提供融資平台 冀擴至萬店

李小加又表示，這種模式帶來很多顛覆性的金融投資革新，吸引投資者透過平台投資具潛力的小微企業，他指舊有華爾街的金融運作模式對小微企業而言是高不可攀，但滴灌通這種按不同行業和需求靈活投資的方式，不但可以將資金引入到微企，亦可簡化投資消費市場程序。他表示，最終目標是打破金融投資和消費的隔閡，協助投資者精準地在消費市場項目。

提到已投資的1000家實體店狀况，李小加表示，總投資額約5億元，平均每家門店投資額約42萬元，惟不同行業和店舖投資額有所不同。他續稱，分成期一般為42個月，惟不同行業回本期各異，因此會設回本期和分成比例，他又以主力賺取短期利潤的「網紅店」為例，這類餐廳部分或在兩三年內關店，主攻短期熱潮吸引人排隊光顧，回本期較快但周期較短。

然而，他指出這種模式不能套用在具充足資金的市場上，因不能只透過平台支付，當不能完全了解店舖的收入來源，便難以實現上述的運作模式。

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