經濟

去年投資產品銷售跌 散戶佔比增

【明報專訊】根據證監會和金管局聯合調查顯示，2021年完成至少一項交易的投資者數目，按年上升了5%至77.6萬名，當中88%的投資者為非專業投資者客戶，反映近年愈來愈多散戶購買投資產品。需求增加下，從事投資產品銷售的公司包括持牌法團和註冊機構，數目由2020年的372家，增長5%至2021年的390家。

調查涵蓋在2021年1月1日至12月31日期間的匯報期內投資產品銷售情况，訪問了2334家公司，包括2223家持牌法團和111家註冊機構，當中有327家持牌法團及63家註冊機構呈報在匯報期內，表示曾向投資者銷售投資產品，調查顯示受訪公司於2021年銷售的投資產品總交易額為50,150億元，按年減少12%。

結構產品銷售佔48%最多

調查顯示各類產品的交易額，最多的是結構產品，佔比達48%，其後依次為集體投資計劃（30%）、債務證券（16%）等（見表）。對於總交易額下跌，主因結構產品及債務證券的交易額，按年分別減少3790億及2400億元。普遍受訪公司表示，市場氣氛受挫及市况波動，因而拖累交易額下跌，當中的多項因素包括新冠疫情影響持續、地緣政治風險升溫，以及市場對加息的預期。

股票掛鈎產品交易額升5%

然而，受惠大部分主要股市在2021年上半年表現向好，雖然結構產品的整體交易額下跌，與股票掛鈎產品的交易額按年升5%至16,740億元，爆疫至今受投資者青睞的相關股票主要是互聯網和科技股。首20大公司於匯報期內的交易額為41,040億元，佔比82%，較2020年同期佔85%的48,300億元收窄。惟按交易額計，首20家公司銷售的產品主要是結構產品，交易額20,540億元，佔50%，其次是集體投資計劃及債務證券，分別佔29%及14%。

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