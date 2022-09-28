經濟

金融罪案上半年增42% 網騙升幅最大

【明報專訊】金管局副總裁阮國恒表示，在過去兩年的疫情中，隨着線上交易的數量增加，金融犯罪風險亦有上升的趨勢。今年上半年，詐騙案件達1.2萬宗，按年上升42%，約損失21億元，其中網上購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，錄得最大升幅。針對相關風險，金管局將與銀行公會合作，推出銀行之間的數據共享平台。另警方亦將推出詐騙搜索引擎，公開有關詐騙的資料，以供公眾查閱。

警推搜索引擎公開騙案資料

阮國恒表示，警方即將推出的詐騙搜索引擎可作為風險警報，根據執法機構的詐騙數據庫提供有關信息，公眾可在引擎中輸入銀行帳號、電話號碼、社交媒體帳號、用戶名等信息檢查，以保障正常投資者免受影響。而銀行之間互相交換牽涉詐騙的客戶資料，可讓銀行及時行動。

金管局於早年成立的反訛騙及洗黑錢情報工作組（FMLIT），讓警方和銀行分享詐騙和洗黑錢的情報，至今年上半年，警方透過平台已成功識別1.7萬個有問題帳戶，並凍結或沒收價值約8.2億元的犯罪資產。

氣候風險納金管局兩年計劃

此外，阮國恒亦提到，氣候風險不容忽視，綠色銀行是減少溫室氣體排放的重要工具。金管局要求銀行將氣候風險考慮納入自身的戰略和框架，並將氣候風險納入金管局兩年計劃中，作出監管指導。同時，當局會以淨零碳排放為長期目標制定過渡計劃。

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