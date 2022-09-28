金融罪案上半年增42% 網騙升幅最大

警推搜索引擎公開騙案資料

阮國恒表示，警方即將推出的詐騙搜索引擎可作為風險警報，根據執法機構的詐騙數據庫提供有關信息，公眾可在引擎中輸入銀行帳號、電話號碼、社交媒體帳號、用戶名等信息檢查，以保障正常投資者免受影響。而銀行之間互相交換牽涉詐騙的客戶資料，可讓銀行及時行動。

金管局於早年成立的反訛騙及洗黑錢情報工作組（FMLIT），讓警方和銀行分享詐騙和洗黑錢的情報，至今年上半年，警方透過平台已成功識別1.7萬個有問題帳戶，並凍結或沒收價值約8.2億元的犯罪資產。

氣候風險納金管局兩年計劃

此外，阮國恒亦提到，氣候風險不容忽視，綠色銀行是減少溫室氣體排放的重要工具。金管局要求銀行將氣候風險考慮納入自身的戰略和框架，並將氣候風險納入金管局兩年計劃中，作出監管指導。同時，當局會以淨零碳排放為長期目標制定過渡計劃。