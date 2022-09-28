阮國恒：金球信貸風險惡化

港銀特定分類貸款率升

阮國恒指出，由於宏觀環境變得複雜和不確定，世界銀行亦已將今年全球GDP增長預測從4.1%下調至2.9%。在高息率、高通脹及低增長的環境下，信貸風險惡化情况值得留意。本港銀行業特定分類貸款比率由去年第三季起，比率逐漸上升，今年第二季更升至1.1%。不過，目前仍屬可控的水平。特定分類貸款比率轉差，主要原因是某些行業的信用評級被下調，尤其是內地房地產發展商，但其風險敞口並不集中。他提醒，銀行針對一些高槓桿的貸款者，需做好風險管理措施。

此外，阮國恒認為，利率上行亦為樓宇按揭貸款造成壓力，可能令一些借貸人的還款能力減弱。

不過，現時樓價已較去年9月高峰下跌5.5%，住宅貸款拖欠比率亦處於0.05%的低水平，主要受緩衝措施所支持，當局將密切監察有關的按揭貸款。

料銀行業金融科技投資增40%

現時本港共有8間虛擬銀行，合共有逾160萬個人和中小企業客戶，存款額達250億元。阮國恒稱，現時除了虛擬銀行採用虛擬價值發展，傳統銀行亦定位在新常態中。在金管局發表的《金融科技2025》策略下，預期業界在金融科技領域增加40%投資。

近年於歐美等地興起「先買後付」，美國於兩三年間用量大增近10倍。阮國恒認為，此類貸款有相當的發展潛力，不過香港仍在早期發展階段，金管局會做好規管，防止銀行通過這種產品鼓吹過度借貸或衝動借貸。他期望銀行在推廣時提醒客戶「先買後付」屬於信貸產品。