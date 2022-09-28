博裕集團48億接手金科服務 江澤民孫江志成等創辦 刺激金科復牌升逾三成

明報記者 方楚茵

事實上，自內房股爆危機以來，成為內房「輸血袋」的物管股出現多輪併購潮，包括碧桂園服務（6098）「大吃細」先後吞下藍光嘉寶，以及花樣年（1777）、中梁（2772）及富力（2777）大股東旗下的物管業務。不過，近半年來內房的劣勢未改，互相吞併的情况漸減，取而代之的是紛紛引入「資本」，而最終金科服務亦被「資本吞噬」。

去年博裕入股成第二大股東

今次接手金科服務的博裕集團，總部原設於香港，由TPG前合伙人馬雪征、童小幪、張子欣，以及前國家領導人江澤民的孫兒江志成（圖）等人在港創辦。博裕的投資瓣數極多，且曾被外媒指為螞蟻集團的投資者之一，去年初有消息稱博裕部分創辦人及集團總部均已遷往新加坡。據公告披露，基金現時由童小幪及張子欣旗下公司擔任管理人。

至於金科服務原依賴母公司金科股份（深：000656）供應物管項目，惟在內房危機下，金科股份自身難保，曾多次傳出債務違約需延期，以及急需引入國企等消息。作為金科系「現金牛」的金科服務，在行業「高估值」神話破滅後，股價亦急轉直下，由2021年初的高位85元不斷下行（見圖）。

內房財困 金科股價走下坡

至去年底，金科股份向博裕出售所持金科服務約22%股份，博裕因而成為戰略投資者。交易完成後，博裕成為僅次金科股份的第二大股東。

然而，內地樓市未見好轉，加上金科服務曾欲併購佳源服務（1153）反應不佳兼觸礁，公司其後在今年6月為董事會「洗牌」，將原任非執董的付婷，以及服務超過20年的老臣子兼執董羅傳嵩換走，換入博裕的董事總經理林可及吳曉力。

博裕入股以來帳蝕逾20億

不過，金科服務在今年6月底及7月底，再宣布向金科股份收購託兒所，以及向金科股份提供15億元人民幣貸款，事件令金科服務股價急瀉三成。若按去年12月博裕入股時金科服務股價約26元，以及其持股1.44億股計，至昨日帳面蝕逾20億元，而就在事件發生僅約一個月後，即傳出博裕有意全購入主金科服務。