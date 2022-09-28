經濟
香港地產

油麻地花園酒家 86萬續租跌近四成

【明報專訊】特區政府實施「0+3」新檢疫安排前，個別市區巨型食肆舖再錄減租個案；其中在油麻地經營多年的花園酒家連雀會5層巨舖，早前續租6年，首年月租僅86萬元，較續約前租金大減近四成之餘，甚至低於9年前水平。資料顯示，上述舖位位於彌敦道469號新光商業大廈地下至5樓，總樓面約3.6萬方呎，部分樓面作酒樓用途，另有部分用作雀會，8月份簽訂新租約，為期6年至2028年，首年月租86萬元，呎租約24元，第二、三年月租分別會上調至91萬及95萬元，呎租約25及26元，第四至六年月租105萬元，呎租約29元。

首年月租低過9年前

翻查資料，該舖2015年簽訂的租約（2016年生效），首3年月租108萬元，在2019至2022年期間，月租一度加至138萬元；換言之，若以最新月租86萬元，對比續租前月租138萬元，上述舖位獲減租52萬元或38%，甚至比2013至2016年期間的88萬元還要低2萬元或2%。

事實上，雖然入境檢疫「0+3」已正式實施，但此前政府嚴守隔離及檢疫政策，令第三季工商舖買賣表現遜預期。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今年第三季暫錄約874宗工商舖買賣成交，涉總金額約215.73億元，宗數為2020年第二季後最低，按季減少約29%，按年跌約50%；金額對比上一個季度跌約24%，按年則跌約41%。

潘志明續稱，隨着疫情減退，港府近日落實放寬入境檢疫措施至「0+3」，相信可加快經濟復蘇，配合10月特首李家超發表《施政報告》，以及中共舉行二十大，工商舖市場有望迎來更多好消息。另本港踏入加息周期，多家銀行上調港元最優惠利率，料不少投資者將重整投資組合，將資金轉投非住宅物業，若上述利好政策可於第四季落實，料帶動第四季整體工商舖投資氣氛回暖。

[香港地產]

相關字詞﹕中原工商舖 彌敦道 舖位減租 花園酒家

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