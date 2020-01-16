經濟
香港地產

MALIBU特色戶4年實蝕逾百萬

【明報專訊】整體二手交况仍然淡靜，而且不乏低價蝕讓成交，其中將軍澳日出康城半新盤MALIBU一個2房天台特色戶，原業主以855萬元售出，估計要實蝕逾百萬元離場。

美聯物業首席助理聯席董事許志琼表示，上述MALIBU第1A座頂層特色戶，實用面積453方呎，屬2房連開放式廚房間隔，另連197方呎天台，原業主去年叫價1200萬元放售，業主見經濟欠佳，減價至855萬元售出，即累減345萬元或29%，實呎18,874元；原業主2018年6月以925.7萬元一手購入，持貨4年多，帳面已蝕70.7萬元或7.6%；若連使費，估計實蝕約114萬元或12%。

荔欣苑未補價移民盤蝕兩成

居屋市場亦錄移民盤實蝕個案。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角居屋荔欣苑C座中層9室，實用面積429方呎2房間隔，原業主因要移民，今年7月於居二市場叫價495萬元，減價40萬元或約8%後，以455萬元易手、實呎10,606元；原業主2019年6月以522萬元未補價購入，持貨逾3年，於額印稅SSD鬆綁後放售，帳面蝕67萬元或約13%，若連使費計，料實蝕約94萬元或約18%。

代理消息透露，將軍澳君傲灣第3座中層A室，實用面積651方呎3房間隔，原業主叫價1380萬元，因需套現，減價450萬元或33%後，以930萬元成交、實呎約14,286元；原業主2009年10月以約418萬元購入，帳面獲利512萬元或約1.2倍。

君傲灣3房呎價見3年低

黃續稱，上一個同類單位的呎價低位約為1.5萬元，約於3年前錄得，是次成交呎價較對上同類新低再跌714元或約5%。

不過二手市場亦有減價沽貨後賺錢個案。中原地產資深分區營業經理蔡偉明稱，青衣盈翠半島第3A座高層C室，實用面積772方呎3房1套間隔，原業主7月叫價1650萬元，減價212萬元或13%後，以1438萬元沽出，實呎18,627元；原業主2007年11月以485萬元購入，持貨近15年，帳面獲利953萬元，單位期內升值約兩倍。

[香港地產]

相關字詞﹕盈翠半島 君傲灣 荔欣苑 日出康城MALIBU 蝕讓成交

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