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降壓測頭炮 INNOVALE 2期沽九成 花園特色戶標售呎價2.35萬 創項目新高

【明報專訊】本港踏入加息期之際，金管局上周發新指引，將承做物業按揭貸款利率的壓力測試要求，由加3厘降至加2厘，業界預料有助刺激買家入市。昨日在放寬壓測後首度有大型新盤開展銷售，恒地（0012）旗下樓花期約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（即第2期），首輪推售253伙，即日售約235伙或逾九成，吸金逾11.7億元。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱項目銷情理想，已加推應市。

明報記者 容婌維

恒地昨晚近11時加推5號價單83伙，維持最高7%直減折扣，折實均呎14,880元，比首4張價單均呎14,623元調高1.7%。入場單位為實用面積228方呎開放式戶C座1樓12室，折實價333.12萬元（折實呎價1.46萬元）。

即晚加推83伙 折實均呎調高1.7％

ONE INNOVALE-Bellevue首輪以價單發售的243伙，折實均呎14,623元，另外推10伙特色戶招標，昨售出當中4伙，包括C座地下11室，實用面積288方呎，屬1房連衣帽間及286方呎花園戶型，成交價約676.8萬元，成交呎價23,500元，超越ONE INNOVALE-Archway最高呎價紀錄2.08萬元，創項目呎價新高。

大手客逾千萬連購兩伙

另外3伙招標售出單位，為C座地下2室、9室及25室，實用面積介乎274至348方呎，分別屬1房連衣帽間及2房間隔，另連204至339方呎花園，成交價578.14萬至713.5萬元，成交呎價20,503至21,382元。

至於價單推售243伙，昨日開售6小時內沽約231伙，佔比為95%；當中A組大手客時段沽約12伙，分別由6組買家入市，涉金額最大一組客人，斥資約1011.8萬元購入兩個1房連衣帽間單位，為C座22樓19室，實用面積346方呎連160方呎天台，成交價529.2萬元，實呎15,294元；以及C座21樓19室，實用面積346方呎，成交價482.61萬元，實呎13,948元。

本月一手成交540宗 不及上月30%

連同ONE INNOVALE-Bellevue昨日售約235伙，本月至今整體新盤市場累積只錄逾540宗成交，僅佔上月全月約2055宗的不足三成。業界預期，隨着疫情回穩，政府或進一步放寬入境檢疫措施，經濟活動陸續回復正常，估計發展商亦會把握機會，積極推出新盤，料10月一手成交量可回升至約1500宗。

[香港地產]

相關字詞﹕放寬壓測 加息周期 壓力測試 新盤

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