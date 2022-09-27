盛滙斥7000萬 連掃欽州街6舖

共享空間Owl Square斥3000萬掃9伙

促成是次交易的仲量聯行指出，同廈9個住宅單位，由共享生活空間Owl Square創辦人潘解頤及利駿集團（8360）主席陳洪楷等相關人士購入，作價約3000萬元，實用面積5612方呎，實呎5346元。Owl Square創辦人潘解頤表示，公司將會為物業改造增值，提供高質素、價格相宜的住屋方案給年輕上班人士。仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀表示，物業毗鄰多個大型住宅項目，待這些項目相繼落成，投資者可重整物業租戶組合以提升回報。

另外，「0+3」昨日起實施，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平認為，措施將重新帶動國際商務人員和業務回流，有利本港各行各業，企業業務勢有望回升，刺激本港經濟；但全球通脹及預期的進一步加息，令許多國際企業對成本開支持謹慎的態度，預計寫字樓需求只會溫和復蘇。步加息，令許多國際企業對成本開支持謹慎的態度，預計寫字樓需求只會溫和復蘇。