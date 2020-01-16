「0+3」後國泰機師1.8萬租昇薈2房 減壓測下外籍客租轉買 870萬購藍天海岸3房

明報記者 文淑儀

區內代理表示，東涌本月暫錄約172宗租務成交，雖然較上月同期約192宗少20宗或約10%，但由於9月非傳統租賃旺季，故本月租賃交投算得上表現不俗。其中，區內昇薈於過去周末錄得機組人員合租區內單位個案。東涌物業董事吳碧珊表示，昇薈5座高層D室，實用面積703方呎，大2房間隔、望開揚山景，獲2名國泰機師1.8萬元合租，實用呎租約26元，屬市價水平。業主早於2013年12月以577萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

東涌本月錄約172宗租賃

東涌二手買賣方面，本月暫錄23宗成交，雖然較上月同期的31宗少8宗或約25%，但單計過去周末已連錄約5宗成交，其中藍天海岸3座中層D室，實用面積771方呎，3房連儲物室間隔、望機場海景，單位原叫價970萬元放盤，減價100萬元後或約一成後，以870萬元易手，實呎約11,284元，成交價較銀行估價985萬元低115萬或約11%。

買家為任職銀行的外籍客，原本是區內多年租客，雖然銀行加息，但認為樓價已經下調至一定水平，故轉租為買；而原業主早於2012年600萬元購入，持貨約10年，帳面獲利270萬元或45%。

準新人665萬購映灣園2房戶

另區內代理稱，東涌映灣園2期8座極高層E室，實用面積548方呎，2房間隔、望山景，剛過去周日以665萬元沽出，實呎約12,135元，較銀行估價762萬元低97萬元或約13%。買家為外區客，心儀單位位處於極高層，加上認為樓價已下調至一定水平，價錢吸引，故睇樓一次隨即拍板決定入市，作婚後自用；原業主2014年6月以435萬元購入，持貨約8年，帳面獲利230萬元或約53%。

韓籍家庭3萬租逸濤灣3房戶

除東涌區外，亦有外籍客承租港島東大型屋苑，中原地產高級區域營業董事陳凱超透露，西灣河逸濤灣新錄租賃成交，位於1座低層C室，實用面積738方呎，3房1套間隔連多用途房、望嘉亨灣園景及鯉魚門海景。業主原本叫租3.6萬元，見租客背景良好，累減6000元或約16%，獲韓籍家庭客以月租3萬元承租單位，實用呎租約41元，較市價低15%。業主2000年9月以499萬元一手購入，持貨約22年，租金回報約7.2厘。