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2022年9月27日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
英鎊插水 震散匯控長和系 兌港元見8.11近45年低 分析：兌美元1算未見底
長實曾挫一成系內最傷 券商：業務風險較大 惟跌勢過度
央行增沽空成本 冀紓人幣跌勢
3小型新股足額認購 艾美2504萬孖展超購0.6倍
理想汽車下調今季交付預測
內媒指國美拖欠員工8月薪金
瑞銀：「0+3」恐拖累本地消費 港人蜂擁外遊 零售料跌逾一成
港出口連跌4個月 跌勢加劇
恢復訪澳團利好 濠賭股全線彈
美匯20年高 日圓再試24年低 上周干預作用短暫 財相再「出口術」
OECD：歐洲明年面臨衰退 拖累全球經濟增長
印度產iPhone 追近華技術
日麥當勞加價 今年第二次
張兆聰：港股有條件反彈 美團穩健之選
劉宇亮：讓北交所發揮獨特作用
安昀：A股築底中 佈局中長期投資良機
何民傑：撤防疫措施 避結構性財赤
SpinLaunch「拋上太空」方案 冀減發射衛星成本
技術取勝：長建恐加速尋底
利寶閣「血的控訴」 指業主拒減租
劉思明：炒節日概念看氣氛 忌貪勝不知輸
周顯：日圓未跌完 再沽空值博率低
湯文亮：是時候放寬逆周期措施
「0+3」後國泰機師1.8萬租昇薈2房 減壓測下外籍客租轉買 870萬購藍天海岸3房
河畔花園撻訂貨450萬重售 較月初貴2萬
華懋蔡宏興：新檢疫安排助港加快復蘇
INNOVALE 2期收2970票 超額11倍
盛滙斥7000萬 連掃欽州街6舖
技術取勝：長建恐加速尋底
【明報專訊】農行下試2.3元（圖）
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