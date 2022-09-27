SpinLaunch「拋上太空」方案 冀減發射衛星成本

SpinLaunch是一家航天技術開發公司，由Jonathan Yaney於2014年在加州成立。它提出的發射方案，是以高速旋轉拋射方式來將運載器投擲到空中，利用慣性飛行來脫離大氣層。當力度和慣性接近用盡、到達空氣極稀薄的高空時，才開動小型火箭發動機來完成最後的飛行過程，推動衛星進入軌道。

地面離心機「拋出」 尾段火箭加速

這項技術的具體操作，是使用電力驅動真空的離心機，令內裏的運載器不斷加速旋轉，當加速到預定的發射速度（SpinLaunch的目標是時速8000公里）時，再讓運載器迅速脫離離心機，從出口發射時，運載器由自行旋轉，轉為以線性拋出，再以某個發射角度在大氣層中慣性飛行上升。

過程中在地球引力和空氣阻力下，運載器高度攀升的同時，相對飛行速度會不斷降低。當運載器的飛行高度達到60公里時，運載器上的小型火箭發動機才會點火，以一定的彈道傾角加速飛行。最後，在飛行末段關閉發動機，釋放衛星進入近地軌道。

由於60公里高空的空氣已非常稀薄，空氣阻力微乎其微，所以理論上，這種運載器只需要安裝推力很小的火箭發動機，亦只需要攜帶小量火箭燃料，與完全倚靠火箭發動機的傳統太空發射方案相比，總發射重量會低很多。

此外，因為這方案只是在最後「臨門一腳」才使用小型火箭發動機，大部分的飛行動能，都是利用電力驅動的離心機拋射提供，意味可以實現太空發射任務多年來一直未能突破的禁區──用電力來取代大部分化學燃料。尤其是未來太陽能光伏發電設施和離岸風電場肯定會愈來愈普及，兼且會配備儲電系統。若SpinLaunch的離心機電力大部分都來自這些廉價的可再生能源，發射成本更可望進一步降低。

據SpinLaunch透露，目標是將來可以不超過50萬美元的成本，來發射一枚大約100公斤重的小型衛星進入低軌道。而且，更是密食當三番，每日最多可以進行5次發射任務。

早前，SpinLaunch已經用它稱為「亞軌道質量加速器」的33米離心機試射，將一個運載器以每秒535米（時速1926公里）的初速發射，最高飛到30,600呎的高度（不到10公里）。

需與SpaceX可重用火箭競爭

無可否認，這與它的最終目標──時速8000公里的初速以及飛到60公里的高度相比，仍有很大段距離。SpinLaunch表示，將會建造全尺寸的軌道發射系統，預料其尺寸將會是現時的「亞軌道質量加速器」的3倍，目標是在2026年前，利用其系統進行第一次真正的衛星發射服務。事實上，在今年4月，SpinLaunch已獲得美國太空總署（NASA）的合約，將會在今年底之前，為太空總署試射一次。

筆者認為，整體來說，SpinLaunch的構思確實是一大突破。只是它要求旋轉拋射要達到時速8000公里的初速，以及飛到60公里的高度，這兩個指標定得比較高，不一定能完全達到。若堅持這兩個指標，離心機的耗電亦可能會很高，或者衛星零部件的強度也要相應提高，這兩個指標未必是成本最優化的選擇。

此外，該公司還需要和SpaceX可以重用的「獵鷹9號」火箭（Falcon 9）進行激烈的價格競爭，因為後者平均每次可以將60枚「星鏈」小型衛星送入低軌道，理論上也具備用「集運」的發射方式來劈價競爭的能力。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]