恢復訪澳團利好 濠賭股全線彈

金沙中國收升15.6%

其他二線衛星場股更急彈，當中勵駿創建（1680）全日急彈近兩成。摩根士丹利發表報告進一步表示，澳門出消費券，進一步有利銀河娛樂（0027）的零售商場業務。

內地訪澳旅遊團停擺多時，加上自疫情爆發以來，內地遊客訪澳既受檢疫措施影響，簽證由過往網上簽轉為人手處理，變得費時失事，令內地旅客訪澳大減。隨着澳門特首公布新措施，尤其簽證變得較以前簡便，令投資者聞風追捧，濠賭股罕見逆市齊齊抽高，成為跌市中的逆市奇葩。

六大牌主中，金沙升幅最厲害，就算臨尾升幅稍為收窄，全日股價仍然上升15.6%。衛星場股勵駿創建，升幅比六大牌主更厲害。

摩根士丹利的報告指出，新舉措對濠賭股有正面的效應，料現時至2023年，粵澳會逐步放寬通關及檢疫限制，並料2024年的中場收益，會超越2019年的表現，換言之可以實現盈利。由於澳門政府同步向居民派發8000澳門元電子消費券，料會帶動金沙中國及銀娛的零售商場業務。