理想汽車下調今季交付預測

續免購置稅 車股最多升9%

另受惠內地免徵購置稅延長至明年底消息帶動，電動車股普遍向上，當中小鵬汽車（9868）升幅最大，全日升8.7%，收報56元；理想升4.2%，收報99.2元。理想汽車表示，續與供應鏈合作伙伴保持密切合作，以解決供應瓶頸並加速生產。以理想7、8月共交付約1.5萬輛汽車，意味本月理想交付數約1.05萬輛，較8月的4571輛大幅好轉。

原定今年底到期的新能源免徵購置稅將延至明年底。內地國家財政部、稅務局、工業和信息化部發公告稱，明年1月1日至12月31日期間內購置新能源汽車，可免徵汽車購置稅。措施將通過工業和信息化部、稅務總局發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理，發布當天推出的純電動汽車、可充電混合動力汽車、燃料電池汽車，都屬於符合免稅條件的新能源汽車。

消息利好部分車股，電動車股比亞迪（1211）昨日升1.3%，收報213.4元。長城汽車（2333）升3.4%，收報10.14元。汽車經銷商五菱汽車（0305）升1.1%，汽車零部件供應商浙江世寶（1057）升5.1%。相反，電動車股蔚來（9866）微跌0.5%，敏實集團（0425）跌1.2%。