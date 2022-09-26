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轉倉成本低 兼賺回贈

【明報專訊】環球經濟不景，加上多國央行加息及收緊貨幣政策，不利股市。上周恒指跌穿18,000點水平，不少分析師都表示要謹慎選股。風高浪急下，在市場尋找低成本的優惠着數，股票轉倉也值得留意。以下比較本地多間證券商的轉倉優惠。

明報記者 黃清瑤

耀才證券贈騰訊股份

由即日至9月30日，將其他銀行及證券行的股票轉到耀才可獲贈騰訊（0700）股份。存入股票價值達至5萬元至50萬元，可獲得2股騰訊，以上周五收市價275元計算，即價值550元；價值達至50萬元以上至100萬元，可獲得4股騰訊，即價值1100元；價值達至400萬元以上，可獲得最多10股騰訊。

除此之外，將任何數量的股票轉到耀才，均可享有轉倉費全數回贈獎賞。由於轉倉時，持股人須繳付其銀行或其他證券行所收取的轉倉費，如相關收費的單據遞交至耀才，公司會在核實後計起的四個月內，將耀才所收取的佣金回贈給予客戶。如轉倉費為3000元，耀才四個月內所收取的佣金為1400元，即可回贈1400元。

時富金融新客可獲1000元回贈

由即日至9月30日，合資格新客戶憑推廣編號「S251」成為時富金融綜合理財戶口新客戶，以及確認成功開戶後轉入或存入合資格證券，即可享現金回贈優惠。當轉入證券市值達20萬元至40萬元以下，可獲1000元現金回贈；市值達40萬元至70萬元以下，可獲2000元現金回贈；市值達100萬元或以上，可獲5000元現金回贈及尊屬客戶的私人理財助理。

富昌證券開戶最多送8股甲骨文

由即日至9月30日，合資格客戶港股轉倉金額達到10萬元以下，都可獲得300元港股轉出費；金額達到10萬元至100萬元以下，可獲得500元港股轉出費；金額達到100萬元以上，可獲全數回贈。

另外，新客戶於推廣期內完成開戶，並於開戶後一個月內有其他銀行或證券行戶口轉入股票包括港股或美股到富昌證券戶口，將會獲得相應獎勵，轉倉金額介乎50萬元至100萬元以下，而10月至12月的每月平均資產不少於50萬元，可獲得兩股甲骨文（美：ORCL ），以上周價66.03美元計算，兩股合共價值1030元；轉倉金額達400萬元以上，而10月至12月的每月平均資產不少於400萬元，可獲得最多8股甲骨文，總價值達4120元。

由即日至9月30日，成功存入香港、美國、上海或深圳證券並達指定金額至花旗銀行，可獲現金獎賞。當中總證券淨金額達50萬元至100萬元以下，可獲500元現金獎賞金額；淨金額達100萬元至300萬元以下，可獲1000元現金獎賞；淨金額達500萬元以上，至300萬元以下，可獲1萬元現金獎賞。

匯豐贈證券市值0.2%現金

由即日至12月31日，由其他銀行或證券行轉入入任何香港股票、中國A股或美股至匯豐銀行的合資格投資戶口，可享相當於該轉入/存入證券市值0.2%的現金回贈。轉入/存入的市值為轉入或存入結算當天的收市價乘以轉入或存入的股數。不同級別客戶設有上限，匯豐卓越理財尚玉會籍之現有會員的回贈上限為1萬元、匯豐卓越理財合資格客戶的回贈上限為5000元、匯豐One或個人綜合理財戶口合資格客戶的回贈上限為3500元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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