經濟

香港地產

第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈

【明報專訊】上周四港銀宣布調高最優惠利率（P），翌日金管局隨即公布減壓測，兩大消息公布後的首個周末，十大屋苑交投未見明顯反彈。據中原地產及美聯物業兩大代理行統計，十大屋苑周末成交量按周僅輕微增加一宗，而二手樓價跌勢未止。作為「上車樂園」的沙田第一城，一個2房單位僅以約395萬元售出，料為2017年後屋苑成交價首次跌穿400萬元大關。業界人士指出，市况或要待《施政報告》公布新房策後，樓市才會出現明顯轉勢。

明報記者 林尚民

事實上，近月多個傳統屋苑都錄得低價成交。美聯物業分行助理聯席董事‍黃錦瀚稱，沙田第一城46座一個中層B室，實用面積284方呎，2房間隔，昨以約395萬元沽出，實呎13,908元，料為屋苑2017年後成交價首次跌穿400萬元。據了解單位內櫳較殘舊，以約450萬元放售，放盤僅數日即獲承接。資料顯示單位對落一層B室，去年2月曾以480萬元售出，即今次售出單位成交價較去年初挫18%。原業主2008年以158萬元購入，持貨約14年，帳面獲利237萬元或1.5倍。是次最新成交的樓下單位，市傳曾有住戶燒炭自殺，但暫未獲證實。

傳樓下曾燒炭自殺 去年初480萬易手

另美聯聯席區域經理翁凱傑指出，同屋苑1座中層C室，實用面積327方呎，2房無窗台間隔，以485萬元售出，實呎14,832方呎。原業主2017年約484萬元購入，帳面僅獲利1萬元，連使費計料實蝕約23萬元或5%。綜合市場資料，沙田第一城本月暫錄約30宗成交，已超出上月全月28宗。

另市場消息稱藍田麗港城第4座極低層F室，實用面積517方呎，2房間隔，因屬「無契樓」，市傳以432萬元售出，實呎8356元，上手原於2014年以432萬元購入，去年底轉至執行人名下，現成交價與8年前相若。

麗港城「無契樓」傳432萬沽 回到8年前

據中原地產統計，十大屋苑上周末錄得9宗成交，與前周同期8宗相若，零成交屋苑回落至3個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，金管局日前減辣，調低壓力測試百分比至2厘，對冲了加息對買家的影響，而入境檢疫安排亦放寬至「0+3」，以上兩大利好消息有望令買家置業信心增強，刺激物業市場交投，現時業主普遍擴大議價空間，二手樓價由年初至今調整後，現水平相當吸引。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則認為，本港市况已改善，惟「0+0」全面通關日期未定，後市未明，部分買家及業主仍觀望措施成效，或要待《施政報告》公布新房策後，樓市才會出現明顯轉勢，料暫時二手交投平穩，樓價續有下調壓力。

上 / 下一篇新聞

美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
財爺預告8月出口跌幅加劇
財爺預告8月出口跌幅加劇
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
減持寧德時代 已沽清比亞迪
減持寧德時代 已沽清比亞迪
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億
復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億
零跑招股遇冷 傳或下限定價
零跑招股遇冷 傳或下限定價
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
中鋁擬悉售雲南公路股權
中鋁擬悉售雲南公路股權
瑞信啟動戰略檢討
瑞信啟動戰略檢討
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：美股通道底料有支持
張兆聰：美股通道底料有支持
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
「0+3」大解放 計好預算搶機票
「0+3」大解放 計好預算搶機票
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
陸振輝：把開心變成習慣
陸振輝：把開心變成習慣
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
詹歷富：以太幣的估值分析
詹歷富：以太幣的估值分析
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：為政者天真 豈止英國
陸振球：為政者天真 豈止英國
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
技術取勝：中海外三角形待變
技術取勝：中海外三角形待變
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
蔡金強：君子不立危牆之下
蔡金強：君子不立危牆之下
徐家健：渣哥的Q理論
徐家健：渣哥的Q理論
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
李順威：油價弱勢 降通脹預期
李順威：油價弱勢 降通脹預期
劉思明：高息股有增長 買少見少
劉思明：高息股有增長 買少見少
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
湯文亮：福無雙至今朝至
湯文亮：福無雙至今朝至
陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退
陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退
廖偉強：沒父幹就要苦幹
廖偉強：沒父幹就要苦幹
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
接管人推恆大中心招標 下月底截標
接管人推恆大中心招標 下月底截標
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
世宙交投靜 樓價未急挫
世宙交投靜 樓價未急挫
轉倉成本低 兼賺回贈
轉倉成本低 兼賺回贈