馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？

至於加息後每月供款變化，以一個600萬元的單位為例，承做 造九成按揭，還款年期30年來計算，以承做 P按息率2.5厘計，每月供款為22,403元。現時銀行上調最優惠利率0.125厘，P按息率增至2.625厘，每月供款升至22,774元，即每月供款增加371元。由此可見，即使銀行上調最優惠利率，本港的息口仍屬超低息水平。

另一方面，現時樓價持續下跌，筆者認為最大原因是有不少業主睇淡後市，因而大幅減價求售。根據香港置業研究部資料顯示，本港樓價迄今跌逾7%，反映在各項利淡因素，加上政府政策未能因時制宜，嚴重打擊經濟外，亦打擊置業人士對後市的信心，相信第四季仍然會以一手主導，導致二手成交受壓。

筆者認為，現時大部分政策已不合時宜，喜見金管局宣布放寬壓力測試要求，由3厘減至2厘，讓有意置業人士有更多選擇的空間，期望政府再下周公布的《施政報告》中提出更多有利樓市的消息，包括逐步放寬按揭成數，甚至「撤辣」等方案。另外，雖然政府放寬入境至「0+3」，但預料無助刺激外地客來港意欲，相信利好作用短暫。

本年至今本港樓價已調整超過7%，單靠本港內需不足以撐起整個市場，筆者認為，港府必須對外「開關」與國際重新接軌，全力振興旅遊及促進消費，吸引投資者和旅客前來香港，才可挽救經濟及樓市。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]