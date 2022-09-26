經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：沒父幹就要苦幹

【明報專訊】金融及地產乃香港發展的重中之重，疫情肆虐及全球高通脹導致世界經濟不景氣，封關一度為環球市場帶來嚴峻的挑戰。地產市場近年確實受多個利淡因素衝擊，目前關鍵是疫情下香港政府取態，筆者行文之際，樂見當局終於放寬入境限制至「0+3」，實乃德政，因香港屬外向型城市，只有通關才能令香港回復生氣。

這兩年社會不斷討論如何與內地通關，但香港的政策不能與內地同出一轍，對外亦不夠膽全面放寬，形成香港兩面不是人。如果這樣無止境的拖下去，香港樓市進一步下跌的話，會像九七年的形勢，一發不可收拾。

很多人以為樓價大跌是入市的好時機，以筆者從事地產代理30多年經驗，當樓市大跌時，會一併拖累各行各業，失業率及負資產數字將不斷增加，屆時樓價無論多廉宜，大家都會缺乏信心入市。

這是一個矛盾的課題，但以筆者在行內多年來的經驗所認知，市場實况的確實如是，因此當局必須加快對外和對內的進一步通關部署，重新激活金融及地產業，因為樓市是香港經濟的定海神針，拖冧樓市即拖冧香港！

筆者30多年前已能入市置業，除因當年樓價平之外，更重要是差不多任何單位都到九成按揭。當年很多市民都只顧努力工作、力爭上游，兼且以往家庭大部分都三代同堂，不介意擠迫生活，於是便可儲下入市資金。

至於今天的年輕人，很多都不願意與家人同住，只想有獨立空間，但談何容易？家庭分支出去，要租屋就更加難以儲備首期，排隊輪候公屋，需要頗長時間。努力奮鬥儲備金錢希望可以上車，除了需要付出較長的時間外，亦要減少消遣娛樂及節衣縮食，成功如果沒有父幹，便需要苦幹！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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