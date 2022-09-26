經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退

【明報專訊】美國聯儲局宣布加息0.75厘，符合預期，已是連續第3次同一加幅加息，聯邦基金利率目標範圍上調到3厘至3.25厘。市場預期今年未來兩次加息分別是0.75厘及0.5厘，本年底美息將加至4.25厘至4.5厘。對冲基金橋水創辦人達里奧認為，美國顯露出典型衰退迹象，未來兩年經濟將惡化。

聯儲局第3次加息0.75厘之外，根據點陣圖預測中位數，聯儲局成員預料今年內仍會再加息1.25厘。聯儲局主席鮑威爾透露，現在並無定論下次加息幅度，但強調亦有相當多成員傾向年內再加息1厘。

當日美股早段高開，大市靠穩，但在聯儲局議息結果公布後表現反覆，三大指數尾市跌勢加劇，以接近全日最低位收市，跌幅達1.7%或以上。理由是聯儲局最新及未來加息，令投資者擔心導致經濟衰退，市場預料聯儲局今年內仍將大幅加息。鮑威爾表示，歷史經驗表明，當局需要對超前減息保持警惕，必須非常有信心通脹率回落至2%，才可開始減息。根據點陣圖，聯儲局預計2024年之前都不會減息。

對冲基金：美多項數據已現警號

達里奧表示，聯儲局加息以應對高通脹，多項數據已出現警號，包括現金儲備下降、樓市調整、汽車銷售疲弱及信貸違約比率上升。達里奧相信美國經濟趨向零增長。他在聯儲局加息前表示，聯儲局只能在經濟強勢與通脹高企之間二擇其一，局方別無選擇只有令經濟受創，而不是讓通脹失控。

美國走向衰退的話，加息力度或會收窄，日後加息會變得審慎。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
財爺預告8月出口跌幅加劇
財爺預告8月出口跌幅加劇
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
減持寧德時代 已沽清比亞迪
減持寧德時代 已沽清比亞迪
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億
復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億
零跑招股遇冷 傳或下限定價
零跑招股遇冷 傳或下限定價
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
中鋁擬悉售雲南公路股權
中鋁擬悉售雲南公路股權
瑞信啟動戰略檢討
瑞信啟動戰略檢討
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：美股通道底料有支持
張兆聰：美股通道底料有支持
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
「0+3」大解放 計好預算搶機票
「0+3」大解放 計好預算搶機票
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
陸振輝：把開心變成習慣
陸振輝：把開心變成習慣
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
詹歷富：以太幣的估值分析
詹歷富：以太幣的估值分析
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：為政者天真 豈止英國
陸振球：為政者天真 豈止英國
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
技術取勝：中海外三角形待變
技術取勝：中海外三角形待變
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
蔡金強：君子不立危牆之下
蔡金強：君子不立危牆之下
徐家健：渣哥的Q理論
徐家健：渣哥的Q理論
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
李順威：油價弱勢 降通脹預期
李順威：油價弱勢 降通脹預期
劉思明：高息股有增長 買少見少
劉思明：高息股有增長 買少見少
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
湯文亮：福無雙至今朝至
湯文亮：福無雙至今朝至
廖偉強：沒父幹就要苦幹
廖偉強：沒父幹就要苦幹
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈
第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
接管人推恆大中心招標 下月底截標
接管人推恆大中心招標 下月底截標
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
世宙交投靜 樓價未急挫
世宙交投靜 樓價未急挫
轉倉成本低 兼賺回贈
轉倉成本低 兼賺回贈