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投資策略

徐家健：渣哥的Q理論

【明報專訊】研究發現，企業的市場價值往往比其重置成本高幾成，原因是後者只考慮有形的物品資本。

黃色資本不過如此？近期資本市場的一宗潛在小小交易，竟成了粒大大花生。大渣哥茶記的渣哥嚴正聲明，以「沒有渣哥的渣哥仲係唔係渣哥」之名向小股東要求全購：「渣哥希望購回自己渣哥大渣哥嘅股份，竟然被要求以倍數計嘅價錢（而當日賣出係只計實際資產及負債）。事情若然繼續拖延落去，最終，渣哥團隊可能會集體辭職離開渣哥大渣哥，縱使萬般不捨及面對鵲巢鳩佔嘅殘酷現實，但在別無他法之下，集體辭職亦都可能係作為一間小店，能夠向財雄勢大嘅上市集團作出抗議控訴嘅唯一方法。」

資本市場上，「購回自己嘅股份」是什麼？天曉得。向提供資本的生意合伙人說什麼「鵲巢鳩佔」，黃店老闆口吻竟似馬克思的「剩餘價值」謬論。

是的，經濟學家都知道資產價格從來是向前看的。大渣哥的市場價值高於其淨資產價值，其實是對渣哥團隊的肯定。一篇名為「Technological Change and the Stock Market」的學術文章提出：

Tobin's average q has usually been well above 1, but fell below 1 during 1974-1984. Our model explains this pattern and reconciles it with unchanging aggregate investment. The stock market value in the numerator of q reflects ownership of physical capital and knowledge, but the denominator measures just physical capital. Therefore, q is usually above 1. Periodic arrivals of important new technologies, such as the microprocessor in the 1970's, suddenly render old knowledge and capital obsolete, causing the stock market to drop. National accounts measures of physical capital miss this rapid obsolescence. Then q appears to drop below 1.

換句話，企業的市場價值較其帳面的淨資產值高是常態，因為後者未有像前者一樣反映企業內無形的知識價值。

這種以人為本的知識愈重要，市價與只考慮有形物品資本的淨資產值的偏差便愈大。沒有重大技術革新或人事改變，大渣哥高市值其實是反映渣哥團隊的無形價值。渣哥要回購，就是要付這個市場接受的價錢。相反渣哥團隊要賣盤離場，大渣哥收到的將會是較貼近其淨資產值的價錢。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

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