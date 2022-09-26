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經濟
2022年9月26日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
財爺預告8月出口跌幅加劇
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
減持寧德時代 已沽清比亞迪
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億
零跑招股遇冷 傳或下限定價
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
中鋁擬悉售雲南公路股權
瑞信啟動戰略檢討
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
環球經濟數據
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：美股通道底料有支持
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
「0+3」大解放 計好預算搶機票
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
陸振輝：把開心變成習慣
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
詹歷富：以太幣的估值分析
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：為政者天真 豈止英國
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
技術取勝：中海外三角形待變
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
蔡金強：君子不立危牆之下
徐家健：渣哥的Q理論
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
李順威：油價弱勢 降通脹預期
劉思明：高息股有增長 買少見少
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
湯文亮：福無雙至今朝至
陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退
廖偉強：沒父幹就要苦幹
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
接管人推恆大中心招標 下月底截標
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
世宙交投靜 樓價未急挫
轉倉成本低 兼賺回贈
技術取勝：中海外三角形待變
【明報專訊】華潤萬象宜守三角形底（圖）
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劉思明：高息股有增長 買少見少
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湯文亮：福無雙至今朝至
陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退
廖偉強：沒父幹就要苦幹
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
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