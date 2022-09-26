經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：把開心變成習慣

【明報專訊】如何使生活過得愜意優游？就是要把開心成為一種習慣，如果每天都過得愉悅從容，就自然會康泰長壽，自然就會有更多的精力去積極面對生活。

知易行也不難，只要有一顆可自嘲的心，就能令你陷於痛苦時得以自拔。

謹記是為自己而活，要以自己健康重來精心呵護自己，不管是什麼年紀，也要令自己優雅俊拔，對儀容有合理的追求。對有惡意來傷害你的人，就要灑脫地保持距離；對待自己不應浪費，但也不能過於吝嗇。

人生中不如意事十常八九，遇事不要壓抑負面情緒，就不如去散步聽歌，把不快割捨。不要太顧慮別人的評論、不要太計較別人的看法，「君子之交淡如水」，平平淡淡才不是虛情假意。對於不投契的人，也要以禮相待；對於攻擊自己的人，鄙視與無視就是最好的回應。

時間可以慢慢撫平一切傷痛，世上沒有過不去的坎。但另一方面，退休者就要盡量留住快樂，「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」。對於家庭和朋友，我們要忠誠但不刻板；對於金錢，我們要追求但不守財；對於享受，我們要不錯過但不放縱。

現在有飯可吃、有衣可穿、有路可走、有地方可住、就沒什麼值得你去憂愁。餘生漫漫，讓開心成為一種習慣，讓快樂常伴左右，就可以用最舒適的心情，過最從容的生活。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]

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