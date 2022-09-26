經濟

復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億

【明報專訊】近期深陷財務壓力的復星國際（0656），近期正積極尋求融資及出售投資套現，據資料顯示，集團持有近八成股權的復星旅文（1992），上周再有大批股份存倉到復星旗下券商復星恒利，連同月初另一批存倉股份，以上周五收市價計市值近43億元，或為復星部署出售股份前奏。復星由年初至今已出售所持股份投資套現逾52億元，大和則估計，復星會繼續出售資產套現，以改善財政狀况。

據中央結算系統（CCASS）資料顯示，有3.6億股復星旅文股份由實物持有轉入CCASS，同日有客戶將同樣數量的復星旅文股份存倉到復星恒利，股份相當於該公司已發行股本約29.02%。翻查資料，復星曾於9月5日減持復星旅文約2.3%股權，套現約2.4億元；而據CCASS資料顯示，在9月1日已有約2.36億股復星旅文股份存倉至復星恒利，至9月8日持倉減少約2800萬股，與復星出售減持數量接近。

5月悉售青島啤酒 套約41.4億元

有證券界人士表示，如無融資或特別需要、或是集團原始股東，不少投資者都會以實物持有上市公司股份，以節省存倉費用；他表示，存倉股份目的「可以好多」，例如利用股份融資等，而由於交易股份涉及交付，不少投資者為方便交易，亦需要在準備出售股份前將實物股份存倉。

事實上，復星自今年5月開始積極出售旗下股份投資，當中最大一宗交易是在今年5月悉售已持有多年的青島啤酒（0168）股權，套現約41.4億元，而踏入9月份亦已先後沽售招金（1818）、復星旅文及新華人壽（1336）持股，統計由年初至今，已套現約52.62億元（見表）。

大和日前發表報告，指經評估復星財務狀况，集團實際負債約1000億元人民幣，手頭現金約140億元人民幣，而下半年至明年上半年到期的在岸及離岸債務則約260億元人民幣。

估值見新低 券商續籲買入

大和表示，由於現時企業發債融資困難，對復星依靠銀行借貸及出售非核心資產增加流動性並不感到意外。該行稱，復星早前已取得逾3300億元人民幣信貸總額，估計未來仍會再出售資產套現約310億元人民幣，惟由於復星估值已跌至歷史低位，因此維持給予「買入」評級，維持目標價10.8元。

至於復星旅文在母公司減持陰霾下，股價已由月初逾10元水平，急瀉至上周五收市的7.21元。高盛發表報告指出，集團股價因母企減持疲弱，但旗下度假村連鎖品牌Club Med下半年預訂大增，歐美地區預訂量已高於2019年疫情前，認為股價未反映，因此維持復星旅文「買入」評級及目標價14.6元不變。

明報記者

相關字詞﹕高盛 大和 復星恒利 存倉 復星旅文 復星

上 / 下一篇新聞

美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
首名華人總裁 翁以登「出山」冀為港解困
財爺預告8月出口跌幅加劇
財爺預告8月出口跌幅加劇
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達 爭624億元估值
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
積金局建積金易平台 冀行政費再降55%
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
旗下基金近3年回報 排名500多隻基金前1%
減持寧德時代 已沽清比亞迪
減持寧德時代 已沽清比亞迪
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
邦德AUM達百億 中國策略佔85%
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升
零跑招股遇冷 傳或下限定價
零跑招股遇冷 傳或下限定價
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
Grab總裁稱無意「大規模裁員」
中鋁擬悉售雲南公路股權
中鋁擬悉售雲南公路股權
瑞信啟動戰略檢討
瑞信啟動戰略檢討
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
等離子低溫殺菌 延長蔬果保質期
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
Hygeatec：可用於中草藥 代替硫黃處理
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
余淑穎：提早退休 宜覓穩定收入抗通脹
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
金子：受惠「0+3」 國泰購21301
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：本地銀行短線走勢不錯
張兆聰：美股通道底料有支持
張兆聰：美股通道底料有支持
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
伍禮賢：高息股防守強 冷吼豐盛生活服務
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
潘啓才：華廈置業除牌 揭監管本末倒置
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
謝偉銓：港府應加快推動智慧城市發展（三）
「0+3」大解放 計好預算搶機票
「0+3」大解放 計好預算搶機票
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
沈永年：如何分辨「爛尾樓」？
陸振輝：把開心變成習慣
陸振輝：把開心變成習慣
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
林嘉文：央行加息遏通脹 美債受壓
詹歷富：以太幣的估值分析
詹歷富：以太幣的估值分析
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陳大為：佛系應對通脹帶來的不確定性
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：基金現金水平高 利挾淡
陸振球：為政者天真 豈止英國
陸振球：為政者天真 豈止英國
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
林少陽：核戰邊緣 亂象叢生
技術取勝：中海外三角形待變
技術取勝：中海外三角形待變
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
李聲揚：英國減稅東施效顰 自找麻煩
蔡金強：君子不立危牆之下
蔡金強：君子不立危牆之下
徐家健：渣哥的Q理論
徐家健：渣哥的Q理論
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
艾雲豪：紅魔新帥示範危機管理
李順威：油價弱勢 降通脹預期
李順威：油價弱勢 降通脹預期
劉思明：高息股有增長 買少見少
劉思明：高息股有增長 買少見少
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
何啟聰：大市成交疏 港交所熊50355
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
瑞銀亞洲：旅遊股走勢佳 攜程購19998
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
摩根大通亞洲：再陷技術熊市 標指Put 10410
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
周顯：新賭牌出局大熱：美高梅中國
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
王弼：俄羅斯政局主導環球股市
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
曾淵滄：寬入境檢疫 日本旅遊股炒起
湯文亮：福無雙至今朝至
湯文亮：福無雙至今朝至
陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退
陳永傑：聯儲局鐵腕加息 或致衰退
廖偉強：沒父幹就要苦幹
廖偉強：沒父幹就要苦幹
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
布少明：樓市危中有機 靈活應變抗疫
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
馬泰陽：息魔到臨 嚇窒樓市？
第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈
第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
LP6一房588萬沽 屋苑二手新低
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元
接管人推恆大中心招標 下月底截標
接管人推恆大中心招標 下月底截標
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景
世宙交投靜 樓價未急挫
世宙交投靜 樓價未急挫
轉倉成本低 兼賺回贈
轉倉成本低 兼賺回贈