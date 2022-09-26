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艾美疫苗待疫後盈收復常 產品陸續獲批上市 料明年銷售回升

【明報專訊】中國第二大疫苗公司艾美疫苗（6660）上周五接受公開認購，集資1.57億元。集團已推出針對6種疾病的8種疫苗產品，惟目前收入來源仍主要依賴乙型肝炎疫苗及瘋狗症（狂犬病）疫苗兩項產品。近兩年其疫苗銷售受到新冠疫情影響出現倒退，加上研發開支大增，預計今年度將是連續第二年錄得虧損。

撰文 旻晞

是次集資聯合保薦人為高盛、中金、中信建投及麥格理，陣容屬近期新股中較鼎盛的一家。上市後集團主席兼首席執行官周延個人及透過西藏赤之心等合共持有約35.8%股權，另外，招銀國際、高瓴汐恒、寧波保稅區亦為投資者。

內地第二大疫苗公司 市佔7.4%

乙型肝炎疫苗全球最大供應商

按去年疫苗批簽發量（不包括新冠疫苗）計，艾美是中國第二大疫苗公司，市佔率7.4%，僅次於國藥集團中生技術（市佔率35.5%），細分各疫苗類別，如在乙型肝炎疫苗去年批簽量計，是全球及中國最大供應商；在瘋狗症疫苗方面，按批簽發量及銷售收入計，亦是全球及中國第二大供應商，可見集團於特定疫苗市場有一定影響力。

截至最後實際可行日期，艾美於中國已針對6種可通過疫苗預防的疾病（包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎、腎綜合症出血熱及腦膜炎球菌病）商業化8款疫苗產品；同時有針對13種疾病領域的22款在研疫苗，其中5款在研疫苗、包括針對新冠病毒獲得驗證的所有4種技術路線，即針對原始毒株的mRNA、滅活病毒、重組腺病毒載體及重組蛋白等新冠疫苗，以及針對腦膜炎球菌病的MCV4，均處於臨牀階段。這5款在研疫苗預計將於2023至2025年推出至少4款。

集中推新冠疫苗 拖累其他銷售

集團目前經營4個獨立持證工廠，設計年產能共計9130萬劑。根據灼識諮詢的資料，去年國家藥監局批簽發了6.24億劑針對26種疾病的46種疫苗（不包括新冠疫苗），其中艾美佔當中7.4%，旗下的所有四家運營附屬公司在中檢院的疫苗批簽發審核中均保持100%的通過率。

業績方面，目前集團主要收入來自銷售6種已推出市場的疫苗產品，當中又以瘋狗症疫苗及乙型肝炎疫苗為主要收入來源，按今年首4個月計，兩者分別佔集團銷售收入的64%及28%。集團2020年盈收突飛猛進，源於2019年9月集團於瘋狗症疫苗生產經過GMP重續程序後終回復正常，帶動2020年集團於相關疫苗收入大增1.14倍。

但去年銷售出現倒退，集團指由於去年7月以來，新冠疫情於國內再度爆發，中國疾控中心集中資源推動新冠疫苗接種而延遲了其他疫苗的採購及接種，影響集團去年下半年銷售收入；至今年首4個月，新冠疫情對集團盈收影響更明顯，大規模社區核酸檢測、限制出行、公共活動，省際的交通限制亦中斷了集團向疾控中心的配送，歷史重現，延遲了除新冠疫苗外多種疫苗的接種。

研發開支大增 2026年或迎營收高峰

另外，同期艾美於研發開支大增近四成，因期內同時進行多種在研疫苗的研究及臨牀開發，特別是新冠疫苗及肺炎球菌組合，令研發開支佔收入比由去年同期的17.6%急增至41%，種種原因令集團再度轉盈為虧。集團已預計今年度將錄得虧損。

從集團的在疫苗研發進度看，預計大部分於2025年及後獲批准上市，同時集團旗下幾種疫苗的復產時間表（因產線更新升級或搬遷等問題而暫時停產），則估計介乎今年第四季（甲型肝炎疫苗、腎綜合症出血疫苗）至明年下半年（腮線炎疫苗），故撇除新冠疫情、監管審批流程等因素，估計明年單計銷售收益將回升，及至2026年營收或將是另一高峰期。

集團集資淨額約7000萬元，當中六成將用作旗下疫苗研發；35%用作建設新生產設施。

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