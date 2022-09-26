邦德梁江：中國股市危中有機 看好內銀內房煤炭製造業

明報記者 葉創成

港股上周走勢急轉直下，恒指最低見17,926點，收報17,933點，與去年2月高位31,183點比較，已累跌42.5%，屬2008年金融海嘯以來最大跌幅（編按：恒指於2007年10月高見31,958點，在之後一年急跌，2008年10月最低報10,676點，跌幅高達66.6%，見圖1）；由於美股上周五繼續急跌，港股今日開市初段沽壓難免，目前市場擔心港股將重現2008年金融海嘯時的股災，但梁江認為毋須對後市看得如此悲觀，「我們估計今年不會出現2008年的情况」。

梁江分析，目前全球經濟面對三大問題，當中，美國通脹高企屬最大問題，其次是歐洲能源危機，再其次才是中國經濟增長放緩。就美國通脹問題而言，他今年夏天曾到歐洲、新加坡及澳洲考察兩個多月，認為市場低估這些發達國家通貨膨脹的持續及韌性，因此早前也低估了聯儲局及其他央行加息的力度：

「我們這次去了英國、德國、瑞士、新加坡及澳洲，感覺是很多企業也招聘不到足夠的人手，為什麼會這樣？我們要分析這問題，別只看現象。我們都學過經濟學，價格由供應及需求決定，目前當地企業並不是完全招聘不到人手，而是在此薪酬水平招聘不到足夠的人手，所以工資上升的壓力還是蠻大、蠻持續的，而且這不是周期性，工資漲了上去便很難跌下來，所以從我親身的感覺來說，這些發達國家的通脹壓力料持續，這源於部分央行過去多年量寬（QE）印錢，也與2020年新冠疫情爆發後政府大舉向民眾派錢、令民眾對工作的態度改變有關。」

料美息升破4厘 美股1年跌兩成

全球多個發達國家央行，向來以聯儲局馬首是瞻；聯儲局上周已加息0.75厘，是連續3次加息0.75厘，聯邦基金利率上端現已升至3.25厘，根據點陣圖，年底前還會再加息1.25厘。梁江認為，聯儲局繼續大幅加息無可厚非，亦只有這樣才可壓抑當地居高不下的通脹，「我覺得美國聯邦基金利率升到4厘至4.5厘之前，對當地經濟壓抑作用有限，現在仍處於利率正常化的過程中，也就是說，息口現仍屬偏低，尤其是目前通脹高達8%以上」。

梁江預測，假如美國聯邦基金利率在年底前升到4厘至4.5厘，明年繼續保持在此高位，甚至進一步上調的話，在未來6至12個月將為美股帶來壓力，「標指現時估值大概是18倍市盈率，略高於歷史平均水平，而我的感覺是，如果美國聯邦基金利率升到4至4.5厘的話，標指可能還有15%至20%下跌空間，即大概會跌到3000至3200點，我的理解這個區間才是到達底部，現在還沒有見底，未來6至12個月市况還是挺艱難的」。

至於目前歐洲的困局，梁江認為最值得關注是俄烏戰爭爆發所帶來的能源危機，俄烏戰爭導致歐洲的能源供應減少了20%。他表示，由於來自俄羅斯的天然氣供應大幅減少，歐洲多個國家現均出現天然氣不足的問題，過去逾半年歐洲天然氣價格因此亦已急升，目前相當於每桶油價500美元，而在當地天然氣除了用於供暖外，另一大用途便是工業生產，因此高昂的天然氣價格，正在大幅削弱歐洲製造業的競爭力。

歐能源危機 製造業競爭力受挫

梁江表示，歐洲多國亦正在積極應對是次能源危機，包括從澳洲入口大量煤炭。他續說，雖然以煤炭發電會產生大量二氧化碳及加劇溫室氣體，與歐洲多國近年一直積極推動的碳中和目標不符，惟在目前面對能源危機的情况下，也要就此改弦易轍，「碳中和的故事在經濟好的時候比較好聽，但現在歐洲多國老百姓都已經交不起電費了，都要上街了，現在你講這個故事便不合時宜了」。

中國製造業具全球競爭力

至於中國經濟增長放緩的問題，梁江指出，不論是美國的高通脹抑或是歐洲的高能源價格問題，都沒有在中國出現，加上中國製造業在全球仍然維持強大競爭力，是他對中國經濟審慎樂觀的原因，「首先，雖然很多發達國家的企業招聘不到足夠員工，但中國不存在此問題，當中，中國每年有數十萬名工程系畢業生，月薪僅數千元人民幣，這些質優價廉的工程師團隊，便是中國製造業的重大競爭優勢，也是全球其他國家所難以比擬的；第二，中國的煤炭儲存量全球最高，加上近年發展風力及太陽能發電亦取得成果，電力成本很低，有利於製造業的發展。因此，大部分中低端的產品，目前中國都不需要靠入口，甚至可以大量出口，而且近年製造業亦正在不斷升值」。

可以留意的是，梁江管理的「邦德中國基石基金」，截至8月底，十大持股包括煤炭股神華H股（1088）及A股（滬：601088），以及屬高端製造業、醫療器械龍頭股邁瑞醫療（深：300760）。另外，梁江透露，該基金現亦持有在內地從事煤炭運輸、息率近7厘的大秦鐵路（滬：601006）。

雖然中國製造業具備全球競爭力，但梁江亦坦言，目前中國經濟面對兩大困難，第一是新冠疫情持續，第二是房地產市場低迷；而他估計，內地防疫政策在短期內不會有很大變化，而房地產政策則已明顯轉趨寬鬆，「在前一兩個星期，碧桂園（2007）及龍湖（0960）在內地發行的人民幣債券，是國家以信用來擔保的，這是大事件，我覺得大家可能沒有體會到這個事情根本性的變化，因為這些債券的發行，代表碧桂園及龍湖的信用便相等於國家的信用，因此也不乏投資者購買，而此模式料會推展至10多間指定大型民企內房，它們以此方法來融資後，便可以拿資金來買地及建屋，這對經濟是有即時拉動作用；當老百姓見到這些房地產公司開始正常運作後，加上按揭利率亦在下降，便會考慮購買有關新盤。我知道這需要時間，並非一蹴而就，但相信內地房地產市場會向好的方向改變」。

目前不少民企大型內房股股價遠低於帳面值，梁江分析，這反映投資者擔心在現時艱難的市場環境下，它們將會破產，而他相信，假如它們未來幾個月新盤銷售好轉，便可釋除投資者相關疑慮，有望由估值回升帶動股價向好。他透露，基於上述分析，旗下基金近日已買入了一些內房股，是過去兩年以來首次投資於該板塊。

內房若回穩 內銀估值料回升

梁江強調，由於房地產是中國經濟的支柱產業，屬「命根子」，內銀對內房及相關上下游企業亦有不少貸款，故目前即使是藍籌內銀股股價亦跌至帳面值一半以下，反映市場擔心內房出現系統性風險並且殃及內銀，因此，假如未來幾個月內房市場如他所料回穩，亦有利內銀股估值及股價從低位回升。恒指現已跌至市帳率約0.7倍，屬過去10年平均值兩個負標準差以下（見圖2），反映已極度超賣，由於內銀股佔恒指比重逾一成，內銀股股價若向好，亦有利恒指止跌回升。

本周六（10月1日）便是中華人民共和國成立73周年，梁江表示，中國人很勤奮，而且亦嚮往美好的生活，他相信隨着今後政策的支持和鬆綁，在適當的環境下，中國人巨大的潛力將會發揮得更好，因此中國股市未來的投資機會還是蠻多的，而旗下基金現時便持有不少內房、內銀、能源及製造業股。

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