港版SPAC表現平平 業界籲勿急於引入散戶

馬柏智稱，美國作為全球最大SPAC市場美國，去年上市SPAC宗數打破歷史紀錄，佔當地上市新股比例更高達63%。雖然今年至8月初，美國SPAC熱潮急速倒退，但在佔當地新股集資額仍近七成。他認為，SPAC未來對本港市場亦會非常重要。就算現時SPAC上市個案不多，但他相信這其實是全球廣泛出現現象，認為現時最重要的，是要看投資者是否願意投資。

指SPAC在港推出時間短 需時摸索

至於是否容許散戶參與SPAC上市融資及買賣，馬柏智稱，在監管當局進行諮詢時，聯交所已留意到本港散戶在新股上市中參與程度向來甚高，為保障投資者，當局才會決定引入專業投資者限制，同時監管機構亦注重SPAC發起人的背景審查。他認為，SPAC在港推出時間尚短，碰上現時環球經濟環境欠佳，市場需要給予時間摸索，目前去評論SPAC機制成敗是言之過早。

在SPAC市場之外，馬柏智指出，香港市場提高上市門檻、加強對借殼機制監管，以及強化除牌機制，暫時亦不見得要作調整及放寬。他認為，香港市場在提供配套供第二上市、互聯互通，甚至容許GDR（環球預託證券）轉撥股份來港上市，比其他亞太區市場更具融資能力、不俗的交投及國家政策支持，會適合中概股、東南亞地區公司過來上市。在近年經濟轉差，在嚴謹的除牌機制下，上市公司尋求白武士及復牌無疑存在挑戰，但是他指出，市場參與者早已適應過來，多會提早啟動前期工作，並更密集地抓緊進度，未聽見有聲音提出改變機制。