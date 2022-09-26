財爺預告8月出口跌幅加劇

港商品出口連續3個月按年萎縮

他提到，在上周聯儲局議息後，美國已累計加息3厘，多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率（P）上調0.125厘，並同時上調存款利率。由於不少中小企的銀行貸款均以最優惠利率作利息計算基礎，這意味企業融資成本將因此增加。

陳茂波表示，近月以銀行港元同業拆息（Hibor）為計算基礎的大型企業借貸，以及市民物業按揭供款負擔過去幾個月已增加不少。考慮到利率環境的最新變化，金管局上周將審批按揭貸款時的加息壓力測試門檻，由假設加3厘下調至加2厘，相信這樣已足夠妥善管理銀行的按揭貸款風險。

至於金融市場，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動。資金的流竄，加上市場情緒化的反應，更可能令波幅出現意料之外的變化。

整體住宅樓價首8月跌6.3%

談到資產價格受壓，陳茂波稱，除了港股今年來反覆受壓，今年截至8月整體住宅樓價亦下跌了6.3%。除了利息變化外，宏觀經濟狀况、市場供求和投資氣氛等都對資產價格有影響。

不過，他認為，從香港本身而言，過去一周也有好消息。隨着新增確診數字漸趨平穩，在平衡風險後，入境防疫要求明日起放寬，包括取消入境人士的酒店檢疫安排，改為「0+3」的規定；旅客登機前可以快速抗原測試取代核酸檢測等，市民和商界普遍歡迎措施。