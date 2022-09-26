經濟

美商會籲港全面開放重拾增長 翁以登：部分會員不續會撤走總部 惟信港仍有發展空間

【明報專訊】本港上周五（23日）宣布放寬疫情下出入境限制至「0+3」前夕，剛於本月上任的香港美國商會總裁翁以登（Eden）接受訪問提到，香港應盡快全面解除防疫措施，讓經濟復蘇。他表示，本港近年飽受地緣政治問題影響，但事實上全球各地有不同的法律和限制、情况和文化，相信企業家總能從中找到商機，確信香港前途向好並具備空間發展。惟他亦提到，人才外流問題複雜，暫難料屬暫時還是永久。

明報記者 馬意文

指泰國取消入境限制 旅客大幅增長

翁以登舉例，泰國此前逐步放寬防疫措施，初期入境旅客未見大幅增長，直至豁免所有入境限制，雖然當地仍有確診個案，但經濟狀况和旅客入境數目則大幅增長。他認為香港應盡快實施「0+0」政策，因作為國際樞紐，商界須恢復與海外貿易往來，才能真正有效重振經濟。他又提到，倘若要吸引商務旅客到港，也不只要考慮容許不佩戴口罩外出，洽談商務會議時，放寬宴席限制也有其需要。

提到人才外流問題，翁以登認為，香港硬件和軟件條件都更具優勢，因近來很多人到新加坡，生活條件也轉高。不過，他稱暫時仍未能預測這個情况是永久或暫時，因他們遷移受多重因素影響，現階段只能判斷，若部分人士是受疫情因素遷離的話，這個趨勢不能持續太長時間，否則將會難以調回香港。

各地變陣吸人才 港須展優勢

展望未來，他認為港府處理疫情等問題後，需要作出較長遠規劃，並舉例泰國過去每年須重新簽證，如今也更改為10年簽證，當其他地方改變政策吸納人才，香港也須展現其具獨特形象兼作為中國門戶的優勢，從過去停滯之中前行。

談及美國近年逐步減少對中國產品和供應鏈的依賴，以減低對中國依賴，翁以登認為，美方或有此想法，但在多年全球化趨勢下，中美在技術、金融等多個層面都有着千絲萬縷的關係，難以真正切斷關係。他認為港府在中美緊張關係下難有對應措施，作為接連兩地的中介角色有利有弊，而現時面對的問題也確實影響美資留港取態。

美商會最新有逾八成會員續會，現時企業及個人合共約2000名，他提到，有部分不續會會員企業，已將總部搬回美國或其他地方；另亦有新公司加入，希望透過香港在中國找發展機會，或到美國投資或經商。而在此艱難時刻，他認為商會的角色顯得尤為重要，因可從企業立場向港、中、美三方，解釋商界經商的需求和面對難處，惟他強調，商界必須從體制內發掘商機。

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