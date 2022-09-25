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2022年9月25日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
納指連續兩周挫5% 爆疫後最差 美2年及10年債息倒掛幅度22年最大
英50年最大規模減稅 鎊匯見37年低
澳門11月復接內地團 分析：濠賭股或有炒作
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iPhone 14 Pro需求勁 全球平均銷售價格料破紀錄
按揭壓測放寬 換樓客1780萬入市寶馬山花園
美元獨強 亞洲各國耗外儲抗貶值 分析：新興市場外儲跌至海嘯以來最低
美聯儲被批政策失誤 拖累貿易伙伴
張宗永：Plan B取代Plan A
薛偉傑：港產衛生巾本周推出
馮其十：內地對外資吸引力拉響警報？
馮其十：內地對外資吸引力拉響警報？
【明報專訊】內地對全球投資者吸引力是否依然？近憂雖小，遠慮頗深。據商務部統計，今年首8個月內地吸收外資額同比增長16.4%，依然處於高位。但一些外企對內地投資環境的不滿亦不可迴避。
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