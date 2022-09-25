經濟
馮其十 神州新形勢

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馮其十：內地對外資吸引力拉響警報？

【明報專訊】內地對全球投資者吸引力是否依然？近憂雖小，遠慮頗深。據商務部統計，今年首8個月內地吸收外資額同比增長16.4%，依然處於高位。但一些外企對內地投資環境的不滿亦不可迴避。

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