美元獨強 亞洲各國耗外儲抗貶值 分析：新興市場外儲跌至海嘯以來最低

資料來源：彭博社、金融時報

亞洲新興經濟體的外匯儲備近期急劇減少，或影響這些國家干預匯市的能力。渣打銀行的數據顯示，除中國以外，亞洲新興經濟體可用外儲為進口提供融資的月數，已由今年初平均10個月，降至目前約7個月，是2008年金融海嘯以來最低水平，反映新興市場捍衛本幣的彈藥正迅速枯竭。

印度外儲今年減810億美元 泰國減320億美元

渣打銀行的數據顯示，印度的外儲可應付約9個月的進口，菲律賓約8個月，韓國為7個月，而印尼為6個月。在亞洲新興經濟體當中，匯市干預力度最大的國家可能是印度和泰國。今年以來，印度外儲減少810億美元、泰國減320億美元，而韓國和印尼也分別減少270億美元和130億美元。此外，美元強勢也侵蝕了這些國家的外匯儲備中，美元以外的貨幣價值。

渣打：干預放緩或加劇亞洲新興貨幣跌勢

瑞穗銀行駐新加坡的經濟及戰略主管Vishnu Varathan稱，以目前的外儲消耗速度來說，泰國仍然令人擔憂，而菲律賓、印度、印尼也令人關注。渣打銀行東盟和南亞外匯研究主管Divya Devesh表示，外儲減少反映央行未來為支持本幣而進行外匯干預的力度將面臨更大限制。若有任何迹象顯示外匯干預的力度放緩，都可能加劇亞洲新興貨幣的跌勢。目前多種亞洲貨幣已觸及多年低位。印度盧比兌美元上周跌穿81，創歷史新低。韓圜兌美元跌破1400關口，是2009年以來首次。

印度央行行長Shaktikanta Das表示，幾乎每天都在監察貨幣市場。彭博社引述韓國的銀行家消息稱，韓國央行為捍衛本幣，通知外匯交易員持續匯報美元的供需趨勢，以遏抑市場投機。

摩根大通私人銀行亞洲投資策略主管Alexander Wolf指出，亞洲新興經濟體多年建立起來的外匯儲備緩衝，在過去一年嚴重消耗，公共和私人債務大增，財政支出增加，以至大宗商品價格高企令進口額大增，正侵蝕經常賬戶盈餘。目前亞洲新興經濟體的實際利率（指撇除通脹率後投資者可獲的利息回報）為負值，意味熱錢流入的機會較小，對資本外流的緩衝作用較細。

不過也有分析認為，印尼、菲律賓等的本幣表現，仍優於日圓和歐元等傳統避險貨幣。彭博社指出，由於良好管理等因素，亞洲新興經濟體的通脹較全球大部分地區溫和。

瑞士再保險集團（Swiss Re）首席經濟學家Jerome Haegeli指出，亞洲新興市場在保持低通脹的競賽中處於領先位置，能避免滯脹的狀况，「我們目前認為亞洲大部分地區變得具競爭力」。他指出，雖然環球能源及原材料價格上漲，但對東亞的衝擊相對較小，這是因為這些經濟體對俄羅斯能源等的依賴較低，使亞洲工廠的出廠價相對為低，而這是東亞前景向好的關鍵指標。部分東南亞國家的製造業PMI處於經濟活動擴張水平，反映其經濟極具韌性。

外資8月增流入印度印尼債市

相對穩定的經濟環境，吸引部分投資者重返亞洲。外國資金8月增加流入印度和印尼債市，是至少6個月以來首次錄得淨流入。環球基金也增持泰國債券，是5月以來首次。野村的分析指出，印尼、馬來西亞、台灣、菲律賓和印度等亞洲經濟體的經濟硬着陸風險不大。安本資產管理駐新加坡的主權債務投資經理Jin Yang Lee指出，亞洲仍有緩衝可抵禦這場風暴。

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