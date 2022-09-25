按揭壓測放寬 換樓客1780萬入市寶馬山花園

GRAND MARINI兩房760萬易手

另有業主睇淡後市，在3年額外印花稅期屆滿後，隨即出售單位，僅獲微利。港置首席分區董事劉浩勤表示，有關單位為將軍澳日出康城GRAND MARINI 2A座高層D室，實用478方呎，屬2房望園景，最新以760萬元易手，實呎約1.59萬元。此屬2房戶首宗額印鬆綁貨成交。原業主2019年9月以713.6萬購入，持貨滿3年，帳面獲利46.4萬元，僅升值約6.5%。

一手市場方面，挾利好因素帶動，新界區兩大新盤擬接力推售。新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期上周首輪全數售罄後，乘勝追擊，最快今日加推應市，擬於本周進行次輪銷售。

Wetland 3期最快今加推

恒地（0012）旗下樓花期約9個月、位處粉嶺北的ONE INNOVALE-Bellevue（下稱INNOVALE 2期），落實本周二（27日）首輪銷售253伙，當中包括243伙以價單形式出售，另10伙作招標。項目本月中接受認購登記後，在過去8日累收逾2700票，以首輪以價單形式推售的243伙計，超額認購逾10倍。

INNOVALE 2期超額認購逾10倍

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，參考ONE INNOVALE-Archway開售情况，特色單位亦受歡迎，推售INNOVALE 2期時，推出9伙頂層連天台特色單位，將以價單推售，分別為開放式、1房及1房連衣帽間戶型，當中最細的單位為C座22樓15室，實用221方呎，開放式間隔，連天台169方呎，折實後售價371.349萬元。推售面積最大的是C座22樓19室，實用346方呎，屬1房連衣帽間，連天台160方呎，折實後售價為520.8萬元。

另INNOVALE 2期在本周二亦推出10伙的地下連花園特色單位作招標。

[香港地產]