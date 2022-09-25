納指連續兩周挫5% 爆疫後最差 美2年及10年債息倒掛幅度22年最大

明報記者 鄭智文

上周五道指急瀉486點或1.62%，收報29,590點，見今年以來低位，亦是6月17日以來再度跌穿30,000點大關，收市價較歷來最高盤中價一度急瀉19.9%，幾乎步入熊市。標指挫1.72%至3693點，納指則瀉1.8%，收報10,867點。總計上周，道指累跌4%，標指挫4.65%；納指則瀉5.07%，連續兩周跌逾半成，是兩年半前疫情初期急瀉兩成以來，表現最差。總計近6周，美股主要指數均有5周錄得跌幅。外媒分析，美元強勢不能提振科網股。

美股主要指數近6周有5周下跌

目前市場最大憂慮之一是2年期與10年期美國債息倒掛，被視為經濟衰退信號。上周五，2年期美債孳息率再升7.6點子（1厘等如100點子），升穿4.2厘，10年期美債孳息率跌2.1點子，至3.687厘，差距擴闊至逾50點子，倒掛幅度達2000年科網泡沫爆破以來最大。

另一方面，美匯指數上周五漲1.5%，全周累漲3.13%，收報113.02點；英鎊則繼續下跌，每英鎊兌美元單日急瀉3.7%，至1.08水平，貼近1985年以來低位1.05，幾乎與美元平價（見另文）。雖然日本公布開關，又入市托匯，但日圓表現仍疲弱，上周五每百日圓兌港元微跌0.7%，至5.48。

環球市場不穩，油價隨之急挫，紐約期油（西得州原油）單日急瀉5.7%，收報每桶79.74美元，布蘭特期油挫4.8%，收報每桶86.15美元。

黃國英：美股反彈料一浪低於一浪

黃國英資產管理基金經理及合伙人黃國英表示，目前美國股債皆跌，市場環境不佳，如早前標指反攻4200點不果，加上息口更高，聯儲局言論亦較進取，使市場無力感加深，唯一好處是商品同樣下挫，舒緩通脹。他預料，美股雖因臨近月底而略為轉好，但反彈幅度只會一浪低於一浪，尤其市場相信過往十多年投資環境較佳，不覺得往後美股升幅會大，可能只有個股做好。

時富財富資產管理顧問黎永良稱，多數資金避險都選擇流向美國，認為資金已在避險，故帶動美元升值。目前美股虛火太多，要視乎通脹是否受控，以及加息能否「軟着陸」，才知後市如何。