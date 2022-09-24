經濟差需求減 FedEx加運費7%

受到俄烏戰爭等影響，在截至8月底的第一財季，FedEx國際快遞（Express）部門的包裹量按年下降約11%，是連續3季下跌。雖然該公司透過燃油附加費來抵消部分成本，但國際快遞部門的營業利潤仍降至1.74億美元，遠低於去年同期的5.67億美元。

由於貨主提早運送假日商品，且通脹削弱了消費者的需求，令FedEx及業界近期面臨運力過剩的問題，以致海上航運費用下滑，FedEx以此作為宏觀經濟環境影響業務的證據，着手削減成本。該公司預期，上周公布停飛部分飛機、暫停周日送貨及關閉部分辦公室的措施，可為本財年節省最多27億美元。FedEx還計劃每年從運營中，額外節省40億美元成本。不過彭博社分析指出，要是快遞需求惡化嚴重，FedEx對客戶的定價優勢將會削弱，進而影響利潤。

近年集資近千億 瑞信擬再融資

此外，路透引述知情人士稱，瑞士第二大銀行瑞信（Credit Suisse）（瑞士：CSGN）在重整投資銀行業務之際，有意尋求新一輪注資，近期接觸投資者試探市場的投資興趣。瑞信近年受到Archegos爆煲及Greensill Capital破產等影響，自2015年已集資近120億瑞郎（約962億港元），幾乎相當於其當前市值。路透的消息稱，瑞信討論過多個重整投資銀行的方案，包括撤出大部分美國業務。瑞信已否認會撤出美國市場，昨在瑞士市場收市跌逾12%。

（綜合報道）

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