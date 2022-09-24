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2022年9月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
按揭壓測放寬 月入門檻降10% 測試額外加3厘變加2厘 供款入息比率不變
CCL 3年半首跌穿170點 連跌10周累跌逾6%
憧憬息差擴 中銀恒生做好
建行300億投住房租賃基金
恒指跌穿18000點 夜期續低水
港放寬入境限制 旅遊股偷步炒上 撤檢疫酒店安排 中檔酒店股價挫
11月或再放寬 花旗：港銀保險濠賭股受惠
數科超購150倍 認購120手獲1手
內房不良貸款率惡化 羅兵咸：短期維持高位
金管局對國泰世華罰款1100萬
彭博：保德信洽購農銀人壽股權
聯合醫務全年多賺1倍 EBITDA增4%
歐元區PMI惡化 瀕衰退邊緣 美製造業續擴張 服務業改善
經濟差需求減 FedEx加運費7%
耶倫警告：先進半導體業 集中台灣存風險
INNOVALE 2期下周二賣 降壓測後頭炮 首輪253伙包括10伙招標 暫收2600票超額9.6倍
利奧坊．壹隅加推 下周二開售15伙
港鐵小蠔灣車廠完成原址換地
柏匯開放式7年實蝕34萬
葵涌住宅地招標 最高估值25億
盛匯料「0+3」帶動中資來港擴充
陸振球：小心美債息高於港租金回報率2%
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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CCL 3年半首跌穿170點 連跌10周累跌逾6%
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