聯合醫務全年多賺1倍 EBITDA增4%

聯合醫務截至今年6月底止，期內收入6.66億元，增長8%。其中，香港及澳門企業醫療保健解決方案服務收入按年增2%至2.37億元；經營利潤則減少38.8%至3530萬元。香港及澳門臨牀醫療保健服務收入增11.4%至5.04億元；經營利潤減少14.9%至6860萬元。醫學影像及化驗服務的收入增長30.4%至1.47億元；經營利潤增2.9%至2230萬元。中國內地臨牀醫療保健服務的收入增加1.9%至3760萬元；其經營轉虧為盈，錄得利潤150萬元。

聯合醫務表示，去年底出售聯合醫務中國的55%股權及其於大灣區的新興醫療保健業務後，公司在聯合醫務中國的持股比例由80%降至25%。重組完成前，該項業務的收入因培訓業務及網上醫療服務於2021年下半年之收入影響，減少4.8%至610萬元，而經營虧損由3900萬元，收窄至1420萬元。

盈健醫療獲批「工傷僱員復康先導計劃」

另外，盈健醫療（1419）獲批由勞工處推展為期3年的「工傷僱員復康先導計劃」之標書，預算涉值約3.1億元，計劃費用主要由政府提供，在逾70個地點提供服務。盈健醫療指出，相信先導計劃可為公司帶來穩定的收入來源、奠定其發展復康服務的基礎及加強其與香港政府的合作。此外，公司已與中大醫院建立戰略合作伙伴關係參與先導計劃，可促進其醫療服務的發展，並預期未來會有更多的合作機會。