內房不良貸款率惡化 羅兵咸：短期維持高位

重組房企及建立信心需時

本月中國主要城市首套房按揭利率降至4.1厘。楊尚圓稱，從過去看已是相當吸引水平，政府降首期比例和上調公積金貸款額度，增市場需求。另外，政府與銀行、資產管理公司討論以國有資本成立紓困基金，降低房企流動性風險。總體而言，隨着措施推出，房企貸款資產質量可長期向好。

羅兵咸永道統計今年上半年，59家內地上市銀行整體不良貸款率為1.36%，按年跌0.01個百分點；大型商業銀行持平；股份制商業銀行降0.02個百分點；城農商行降0.01個百分點，但逾期率升0.02個百分點，顯示新增不良貸款壓力大。羅兵咸永道中國內地金融業合伙人謝瑩表示，部分房企運營和財務狀况承壓，流動性風險顯現，資產質量風險暴露有滯後性，未來仍需關注。

今年上半年，該59家上市內銀整體淨利潤增長6.26%，較去年全年增長12.06%放緩。羅兵咸永道中國金融業主管合伙人張立鈞表示，上半年中國經濟增長2.5%，實體經濟放緩對內銀利潤有一定衝擊。內地銀行為支持實體經濟，持續降低貸款利率，收窄銀行淨息差，本月銀行降低存款利率，羅兵咸永道中國金融業合伙人胡亮稱此舉有助穩定息差，也可帶動財富管理需求。